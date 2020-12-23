飲食熱話｜即食麵有加防腐劑？營養師破解迷思4招教你煮健康麵食

細數好幾個追劇、加班、讀書的夜晚，陪著我們奮鬥、遠離飢餓的最佳夥伴，絕對非「懶人神器」即食麵莫屬了。但是你真的認識即食麵嗎？即食麵到底有沒有加防腐劑呢？該如何搭配食材，才能吃到一碗營養滿分的即食麵呢？

就讓台灣Vivian李芷薇營養師教你一些吃即食麵小技巧，讓你輕鬆煮又能營養均衡的享受美食！

▼吃即食麵小技巧（按圖看清 👇👇👇）

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1. 搭配多種蔬菜！不同的蔬菜可以提供不同的營養素與植化素，蒐集到的蔬菜種類愈多，身體的防護力自然愈強大。

2. 不要忘記使用豆、魚、蛋或瘦肉類！這類食材可以提供強化免疫力所需的優質蛋白質，幫助你甩開病毒。

3. 醬料與湯底通常比較油與鹹，其他餐次選擇低油低鹽烹調方式，讓身體平衡一下。

4. 記得要喝水、多運動才能加速體內廢物排出，更能強化免疫系統的運作！

食安小常識：即食麵麵體沒有添加防腐劑！

目前市售的即食麵之所以可以長期保存，關鍵在於生產過程中的去水分方式！即食麵麵體本身會先經蒸煮或油炸，其中蒸煮和油炸都能達到殺菌的效果，而高溫油炸會使即食麵脫水，大幅減少即食麵麵體的水分含量，使殘存的或外來的微生物都無法繁殖，藉此降低腐敗劣變的情形發生，而達到延長保存期限的目的。

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【本文獲「Vivian李芷薇營養師」授權轉載。】