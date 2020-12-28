外傭來港要隔離21天　僱主訂邊間酒店最平？一文睇清檢疫酒店價格

新冠肺炎仍然肆虐，港府於12月22日起實施新措施，規定所有從中國以外其他國家抵港人士必須在指定檢疫酒店進行強制檢疫，在12月24日更突然宣布，自25日起海外抵港人士，在指定檢疫酒店強制檢疫期由14日增至21日。 當外傭到港，僱主需要提供酒店房間及膳食作為隔離用途，強制檢疫期由14日增至21日，僱主成本又再增加。在政府的指定檢疫酒店名單之中，房價收費各異，最平收費為$400一晚，21日約$8,400。記者整合有提供每晚$2,000以下房價的酒店名單，僱主在預訂酒店前不妨先詳細格價！

按圖即睇每晚$1,000以下酒店名單：

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最平$400一晚包3餐

當局於12月22日起實施新措施，規定所有從中國以外其他國家抵港人士必須按《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）下的指示，在指定檢疫酒店進行強制檢疫，而在12月24日深夜政府突然宣布，自12月25日起海外抵港人士，在指定檢疫酒店強制檢疫期由14日增至21日。政府會安排專車從機場接載他們往已預訂的指定檢疫酒店，以減少這些人士與社區和其他客人的接觸。

按圖即睇每晚$1,000至$2,000酒店名單：

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入境處曾向全港僱主發出一份名為「僱主承諾書」，如果菲傭放假回鄉過聖誕，返港前要在當地認可的相關化驗所或醫療機構進行病毒核酸測試（SWAB TEST），並在預訂飛機的起飛時間前72小時內進行，結果需要呈陰性。另外，僱主需提供中或英文確認書，以證明在菲傭抵港後，有提供21日的酒店房間及膳食作為隔離用途。僱主須承擔外傭在外地的檢測費用，以及抵港後21日酒店房間和膳食費。

政府指定的檢疫酒店一共36間，遍及港九新界，提供約12,000間不同價格和種類的房間，入住價錢已包括三餐膳食。其中價格最相宜的是尖沙咀華美達華麗酒店，非套房一晚價格為$400。至於一晚房價低於$2,000的選擇，亦超過30間，豐儉由人，僱主在預訂前不妨先仔細格價！

疫情下外傭回鄉過聖誕，僱主需承擔費用：

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