新冠肺炎｜外傭群組爆發傳染僱主一家 勸止姐姐放假只靠一招

新冠肺炎第四波疫情持續，大埔豐年樓1C單位外傭宿舍爆發染疫群組，累計12人染病。其中一名確診外傭更帶病感染僱主一家，半歲BB亦告確診。政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉擔心外傭因為節日和假期多了而聚集，希望政府呼籲僱主和外傭協商，以儲假、以錢代假和改日子放假來勸止外傭聚會。香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒指，想外傭不外出聚集，只有令她們「識驚」一途。

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外傭群組在2日間累計12人確診，並傳染僱主一家，梁卓偉擔心該群組已出現二代傳播，是個非常大的警號。而臨近節日，外傭的假期多了，也造就了更多機會聚集，呼籲僱主用不同的方法和外備協商，讓她們願意留在家中。

容馬珊兒指，僱主和外傭協商「以錢代假」時亦要外傭願意接受。「萬一外傭向勞工處舉報僱主，僱主有機會被罰5萬元。」勞工處網頁表示，僱主不得以款項代替發放法定假日給傭工，因此容馬珊兒建議僱主要先和外傭協商，並保存假期和工資紀錄。

不過，即使提出「儲假、以錢代假、改日子放假」，熱愛聚會和慶祝節日的外傭亦未必肯接受。容馬珊兒認為，只有令她們「識驚」才有用。「政府調高了限聚令的罰款，也要執行在外傭身上，罰了幾個的話，她們就知驚。」她提議說，看到外傭在假日依然在街上販賣和聚集，政府理應加強管理和執行罰則。

宿舍聚集多為斷約外傭

是次爆發疫情的地點在外傭中介公司的宿舍，容馬珊兒指這是中介公司提供給有需要外傭的臨時居所，亦有些外傭教會提供少量的床位，一般是給予辭職或斷約的外傭等待回鄉時居住。完約或斷約外傭原本只能逗留2星期便需回國，宿舍聚會並不常見。

不過，隨疫情爆發，很多外傭也未能回鄉，入境處也寬限30天讓斷約外傭重新找僱主，有機會令居住宿舍的外傭數量增加，她們或者會選擇入住非法經營的外傭宿舍，令疫情更無法控制。

她建議入境處須要求斷約外傭申報居住地址，政府亦更容易掌握外傭的行蹤，從而規管非法宿舍和點算數字。

外傭放假，僱主可採取的防疫措施：

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