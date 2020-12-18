外傭宿舍群組再添一確診　累計13宗　新蒲崗音樂教室爆疫10人確診

新冠肺炎第四波疫情持續，大埔豐年樓1C單位外傭宿舍爆發染疫群組，早前涉及12人染病，今日再添1人確診，該群組累計13人確診。其中有確診外傭更傳染僱主一家，包括一名半歲嬰兒。為防止外傭個案增加傳播風險，政府會由12月18日起為全港家庭外傭提供一次性免費的2019冠狀病毒檢測服務。

外傭宿舍群組再添一確診 新增音樂教室爆疫

爆疫的外傭宿舍位於大埔豐年樓1C單位，屬香港僱傭中心的外傭宿舍，早前確診外傭僱主的4名家人，包括一名６個月大的嬰兒染疫。除此之外，衞生署安排曾經居住大埔豐年樓該單位一段時間或只是周末短暫留宿的33名與緊密接觸者往檢疫中心隔離，而在檢疫中心的緊密接觸者今日亦有一名人士確診，令外傭宿舍群組目前累計13人染病。

位於新蒲崗新時代工貿商業中心的「Billy Sir音樂教室」，張竹君指共有10名相關人士確診，當中包括1名老師及5名學生，其餘4人為確診師生的親友，而該名老師曾在12月其中一兩日教介乎50至60歲學生唱歌。

按圖即睇大埔豐年樓外傭群組及相關確診個案：

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外傭免費檢測至明年一月底

由12月18日起2021年1月底，全港外傭可於12月17日起透過社區檢測中心網頁預約時間進行採樣，費用全免。外傭亦可繼續使用其他免費檢測渠道，例如醫院管理局透過轄下選定的47間普通科門診診所、全港121間郵政局索取樣本收集包，收集包內附深喉唾液樣本瓶、樣本瓶包裝袋以及樣本採集指引等，每名市民限取一包，派完即止。

按圖即睇社區檢測中心地點：

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等待到新僱主家庭的外傭可接受特定群組檢測計劃

​勞工處今日由12月1日至12月24日，繼續提供免費2019冠狀病毒病檢測服務予等待到新僱主家庭履新的外籍家庭傭工，符合資格的外傭可前往位於灣仔杜老誌道二十號灣仔運動場（近一號閘口）的臨時派發╱收集點以領取或交回樣本收集包，無須預約。領取樣本收集包後，外傭需於政府網頁（請選擇等待到新僱主家庭履新的外籍家庭傭工）登記個人資料，以便接收電話短訊通知檢測結果。

與外傭協商放假留在家中

外傭群組在2日間累計12人確診，並傳染僱主一家，梁卓偉擔心該群組已出現二代傳播，是個非常大的警號。而臨近節日，外傭的假期多了，也造就了更多機會聚集，呼籲僱主用不同的方法和外備協商，讓她們願意留在家中。

容馬珊兒指，僱主和外傭協商「以錢代假」時亦要外傭願意接受。「萬一外傭向勞工處舉報僱主，僱主有機會被罰5萬元。」勞工處網頁表示，僱主不得以款項代替發放法定假日給傭工，因此容馬珊兒建議僱主要先和外傭協商，並保存假期和工資紀錄。

不過，即使提出「儲假、以錢代假、改日子放假」，熱愛聚會和慶祝節日的外傭亦未必肯接受。容馬珊兒認為，只有令她們「識驚」才有用。「政府調高了限聚令的罰款，也要執行在外傭身上，罰了幾個的話，她們就知驚。」她提議說，看到外傭在假日依然在街上販賣和聚集，政府理應加強管理和執行罰則。

宿舍聚集多為斷約外傭

是次爆發疫情的地點在外傭中介公司的宿舍，容馬珊兒指這是中介公司提供給有需要外傭的臨時居所，亦有些外傭教會提供少量的床位，一般是給予辭職或斷約的外傭等待回鄉時居住。完約或斷約外傭原本只能逗留2星期便需回國，宿舍聚會並不常見。

不過，隨疫情爆發，很多外傭也未能回鄉，入境處也寬限30天讓斷約外傭重新找僱主，有機會令居住宿舍的外傭數量增加，她們或者會選擇入住非法經營的外傭宿舍，令疫情更無法控制。

她建議入境處須要求斷約外傭申報居住地址，政府亦更容易掌握外傭的行蹤，從而規管非法宿舍和點算數字。

外傭放假，僱主可採取的防疫措施：

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