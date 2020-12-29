新冠肺炎｜外傭假期繼續聚集 專家認為執法力度不夠難以有阻嚇力

新冠肺炎第四波疫情持續，本港昨日（28日）新增61宗確診個案，但經過上星期聖誕節及假日，市面上仍有不少外傭聚集，而包括勞工處、警務處在內的多個政府部門今日聯合行動，截至第一階段截算時間止，上述聯合行動中合共發出43張5,000元的定額罰款通知書。 而香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒認為，執法及票控情況對外傭未必有效，多區仍見外傭多過二人聚集，促使政府應該加大執法力度，擔心未有足夠阻嚇作用之下，外傭仍會繼續聚會。

早前政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉已表示擔心外傭因為節日和假期多了而聚集，容馬珊兒表示在過去幾日連假，坐車到外傭經常聚集的地方視察，雖發現外傭聚集情況比起疫情之前的確減少，而在限聚令生效的情況下，仍然有不少外傭坐在地上、公園、天橋等地，除口罩、吃食物、喝酒，情況的確令不少僱主感到擔心。

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早前有一名年事已高的僱主向容馬珊兒傾訴，很擔心早出晚歸的外傭染疫，多次建議外傭提早回家留在自己的房中，對方也不理會，僱主知道這是外傭的權利，但自知自己屬於高危人士，「她假設工人在出面染病，她相信自己都要『上天堂』，最後更要看精神科醫生。她希望我可以向勞工處提議立例限制外傭在疫情回來的時間，由於外面已經有6點後禁堂食措施，同住的外傭是否應該都需要有限制呢？但相信很多外傭工會都會反對，立法有難度。」

容太指出，在港工作的外傭高峰期有40萬，現在餘下37萬，那3萬人中有很多是未出境，有機會在香港找尋工作，她說:「你看早前報導都有寫28人住在一個外傭宿舍，外傭留在香港也要交租吃飯，不排除有機會做非法黑工。甚至有外備租個地方擺放煮食器皿，一到假日就在帳篷內煮食物買賣賺錢，所以作為僱主一定要教外傭學會保護自己。」

點圖即睇容太外傭在疫情下放假，僱主的自保方法:

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容太建議僱主平日多跟外傭溝通，她說:「讓工人多想深一層，聚會的朋友可能沒有中招，但你是否確定朋友工作的家庭中是否有高危人士呢？自己辛苦出外工作，一旦染病，家鄉的親人也很難過。」

同時，容太認為如果僱主經濟條件去可，可額外付費予外傭到餐廳以代替坐在地下用餐。「其實工人要寄錢給家人，也不會有很多錢剩下，一旦遇上假期多，他們出外洗錢的機會多了，其中一樣可以令工人知道僱主關心他的方法是，給工人100元出外食飯，條件是不要他坐在地上或街上吃，希望他們可以找個餐廳坐低吃，又或者買個飯盒回家吃，比較衛生。」

而在疫情下，僱主亦可跟外傭到街市買一兩次餸，示範正確的防疫方法。「例如搭𨋢、付款、找續時應該點做，同時又可以觀察工人是否注意衛生，當然必須提供足夠的防疫裝備，學會保護自己。如果大家都講公平，我們放假出街，他們放假都可以出街，大家相信，如果請工人成為自己的包袱就不值得了。」

除此之外，容太認為政府在執法票控方面應該加大力度，她說:「政府如果不執法，或者執法不夠，外傭根本不會驚，當他們經過對上假期之後，發現原來幾個人聚在一起都沒事，他們之間好快就會傳開去，限聚對他們來說就形同虛設。」

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