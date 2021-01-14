北角瓊峰園印傭疑抹窗失足墮樓亡　要求外傭抹窗僱主要注意5件事

北角天后廟道瓊峰園今早（14日）發生印傭墮樓事件，警方指，女死者疑在露台抹窗期間失足墮下，當場證實死亡。臨近農曆新年，不少僱主會要求外傭進行大掃除，外傭僱主關注組召集人徐曉彤指，外傭工作時意外身亡，僱主須負責運送遺體回外傭原居地，並提醒僱主有責任確保外傭工作時的安全。

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今早近10時，警方接獲途人報案，指在北角天后廟道瓊峰園對開聽到一聲巨響，其後發現一名外籍女子倒臥地面，懷疑從高處墮下。救護人員接報到場，證實女子當場不治。警方在現場並無檢獲遺書，經初步調查，女死者為37歲印尼籍，疑在露台抹窗其間，失足意外墮下，死因有待驗屍確定。

注意抹窗安全措施

臨近歲晚，家家戶戶也陸續開始大掃除。外傭僱主關注組召集人徐曉彤指，現時家庭傭工僱傭合約規定，若僱主要求外傭抹窗，須確保有穩固窗花，並提供合適的工具，如伸縮抹窗捧等。她補充，合約沒有清晰定明什麼是「高危工作」，惟抹窗卻有特別註明。2017年1月1日起，簽訂的外傭合約加入了新條款：

當僱主要求傭工清潔窗戶向外的一面（”外窗”），而該窗戶並非位處地面、毗鄰露台（可合理地供傭工安全工作）或公用走廊等地方，則必須符合兩項安全措施，包括：被清潔的窗戶必須已安裝窗花，而該窗花須鎖上或被固定，以防止窗花被開啟；傭工除了手臂外，身體其他部分不得伸出窗外。

承擔醫療及遺體運送費用

徐曉彤表示，在勞工法例下，僱主須為外傭購買保險，如外傭因工受傷或身亡，須按照判傷報告作賠償，包括境內醫療費用。「僱主要了解當時外傭是否因為在你家中抹窗（而受傷或身亡），抑或其他意外？合約寫明除工傷補償外，也要運送遺體回外傭原居地。死亡個案賠償也按身亡外傭年齡調整，40歲以下，賠償額為84個月收入。」

她補充，扣除保險賠償，僱主很大機會要墊支運送遺體。「（賠償）成日都唔夠，尤其運送遺體，保險公司大約賠返1至2萬元不等，但係現在要3至4萬元。在疫情下，可能設附加費，所以僱主要多付2萬元。」

她又提醒，除了為外傭做足安全措施，僱主也宜提醒和指導她們如何在所屬居所安全抹窗，「僱主有責任保護工人工作時安全！」。此外，她建議僱主妥善保存保險公司的保險單，並記緊定時續保。

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（圖片來源：《外傭僱主必看新聞訊息》）

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