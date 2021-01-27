收納儲物│無印良品大減價羽絨被7折床墊半價　即睇媽媽必掃精選

撰文： 鄧煥儀 最後更新日期： 2021-01-27 20:58

年近歲晚，媽媽都忙著大掃除及添置新家品，務求為家居帶來新氣象。深受歡迎的日本無印良品MUJI近日進行大減價，儲物用品、床品、清潔用具均提供不同折扣，例如羽絨被7折、棉麻床墊半價等，即睇媽媽必掃精選！ 攝影：鄧煥儀

寢室用品

減價期間以寢室用品最為抵買！除了羽絨被、毛毯7折，棉麻床墊更是半價。另外，有機棉法蘭絨織及三重織寢室套裝低至52折，設單人、單人加大、雙人及雙人加大共4個呎寸，備有棗紅色、灰色、藍色等多色選擇，十分搶手。

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生活起居用品

浴巾、毛巾正進行折扣優惠，棉質多用中厚浴巾現售$168（原價$200）、精選毛巾購買兩件或以上9折。另外，媽媽常用的食物儲存盒提供兩件8折優惠，精選拖鞋7折，掛勾及毛巾架則4件或以上9折。

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清潔用品

媽媽又是時候進行家居大掃除，店裡現提供清潔用品優惠，迷你掃帚附垃圾鏟、潔淨刷、浴缸海棉、玻璃潔淨器等用品，購買4件或以上9折。另外，廚房清潔必備的膠手套現時特價$48（原價$55）。

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儲物收納

疫情期間，留家工作或學習的時間增多，家長亦不時物色收納用品。無印良品的收納用品向來受歡迎，現時不少款式提供購買兩件或以上7折優惠，包括各式PP化妝品盛器。

文具用品

不少學生喜愛到無印良品入手文具，減價期間部分款式提供折扣，包括六角水筆套裝8折、啫喱筆套裝8折，行事曆更低至3折！

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