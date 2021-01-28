家居收納｜9招收納技巧讓小朋友更有動力　習慣自己玩具自己執

撰文： 王淑君 最後更新日期： 2021-01-28 07:00

隨著小朋友日漸長大，玩具和雜物也日漸增多，如果小朋友沒有手尾，真的會把媽媽給累壞！要教小朋友自己執拾玩具，除了和他們說道理，也要安排一個合適的收納環境和工具，才令他們更有動力，並演變成習慣。另外，我們也會介紹一些平價的收納好物，讓媽媽們只需花小錢，也能收到十分的效果！

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善用收納櫃亦需有要求

很多媽媽都知道收納都很需要合適的收納櫃，假如是用作小朋友的執拾訓練，玩具的收納櫃更不宜買得太高，最好是符合小朋友的身高，在50厘米高就差不多。而他喜歡玩的、常玩的玩具就更加應該放在他隨手拿到的地方，這樣他就不會為了找玩具而到處亂翻，執拾時就更容易了！

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劃好玩樂的地區

相信大家也曾試過被隨手亂放的玩具擱到腳板，那種痛楚真不是開玩笑的。日本媽媽都會使用地氈或是傢具，為小朋友劃出一個玩樂的地區，不但玩具不會全屋亂飛，小朋友執拾時也不用全屋跑動，當然更有動力自行收拾了！

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小型收納要做好

除了利用大型的收納櫃，小型的分類收納也做好的話，不但小朋友玩耍時更易找到自己的目標，而且也會在不知不覺之中學習到收納的技巧和習慣。潛移默化，才是最高級的教養方法呢！以下介紹的物品大多在文具店或12元店就能找到，又或是稍稍改裝一下，把櫃子變成展示牆又或是停車牆，是不是就更有動力執拾呢？

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女孩子的公仔收納：

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停車場教學法：