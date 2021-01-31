香港收納師貼士：濫用收納箱反愈收愈亂　廚具不必專業首選多功能

撰文： 天窗出版 最後更新日期： 2021-01-31 12:00

你的家裡也放置著一箱又一箱的雜物嗎？許多人以為將物品放進箱子裡，看不見就等於乾淨，但這種收納方法分分鐘弄巧成拙。（以下內容節錄自《極簡舍物生活》。）

文：林翠君 Sharon Lam（香港上門收納服務創辦人、擁有日本收納專業認證）

錯誤使用收納產品

當櫃內儲物空間用盡後， 大部分客戶會利用大型儲物箱放置雜物。可是， 這樣又會產生三個問題。第一， 這並不是從根本解決問題的方法， 以逃避的方式眼不見為淨， 但空間整理完很快又要再整理。第二， 大型儲物箱一般高度較高，堆疊擺放衣物或小型雜物，需要取用時翻找物品會令上層的物品混亂。第三，儲物箱裡的物品視覺上不易被看到，尤其是暗藏在深處的物品，容易被遺忘，導致重複購買。

一般我們做收納時， 大型儲物箱只建議用於倉庫， 顏色需要選擇透明， 把物品先分類好及標籤每一個箱， 並拍照記錄下來， 一旦需要尋找物品時， 也可容易找到， 避免物品浪費。

雜物諮詢師、Home Therapy創辦人Sharon。

最難斷捨棄的三類物品之一：廚房物品

曾經幫一位約40歲、獨居的客戶收納，她居於一處約500呎的單位、一房一廳，還有一個陽台望山景，家中裝修很華麗。她很喜歡與家人到酒店度假，所以她原本期望把家中打造成五星級酒店般的家。家中擺放的水及零食特意選用和高級酒店同樣的品牌，陽台還擺放了一個酒檯，招呼朋友，一起於山景中暢飲紅酒。可是實際上，家居雜物堆到只有一條路可以進房間，廚房食物及用具擺滿所有廚櫃及雪櫃，因空間不足，還在廚房內加添了兩個層架，用於擺放飲品、煮食用具及清潔用品等。

她大笑地坦言：「我哥哥看到我的廚房，還以為我是一個大廚！」實際上，她每月在家煮飯的次數不足五次，以點會所餐廳外賣居多。聽到這裡，情不自禁地，我也大笑起來。她哥哥的評價的確沒錯，因為逐一打開廚櫃及抽屜後，會發現各種專業廚房用的香料基本上應有盡有，還有不同尺寸、深度的煮食鍋，專用切牛油果、香蕉等的工具。「我當時在店內看到覺得很可愛，所以便買回家，但後來發現沒有用，所以從來也沒有用過！」

要打造整齊簡約的家居，購買「商業用品」（CommericialProducts）是禁忌。除非你是可以做出日本「廚師發辦」等級料理的專業廚師，否則完全不需要分別購買專業刀具切魚生、切牛肉、切蔬菜等。一般家庭，如果想過簡約生活，購買廚具時應優先考慮多功能的工具。

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（《極簡舍物生活》書本封面）

書名：《極簡舍物生活》 作者：林翠君 Sharon Lam，Home Therapy香港上門收納服務創辦人，擁有日本收納專業認證。

【本文獲「天窗出版」授權轉載。】