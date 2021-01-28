新年好去處│TOMICA車展小車迷必到　M&M's主題場景打卡換限量精品

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-01-28 18:41

還有不足2星期就到農曆新年，不少商場都褪去聖誕節裝置，換上新裝飾。今年是Tomica的50週年，同時亦是M&M's® 的80週年，荃新天地和東薈城將會分別以Tomica和M&M's作為主題推出新年主題佈置。另一方面，講到農曆新年當然不少得具有古色韻味的裝飾，想體驗以AR技術虛擬試穿傳統漢服的小朋友一定要去海港城《迎福園遊會》！

荃新天地 X TOMICA 50周年慶典

TOMICA車仔一向是很多小朋友的最愛，適逢今年是TOMICA 50周年，荃新天地將於今個農曆新年為大家帶來「TOMICA 50周年慶典」，設置了車迷打卡必到的巨型情景模型，還有充滿特色的賀年佈置供大家開心打卡留紀念。

另一邊還有TOMICA經典珍藏車展和期間限定店，屆時會獨家首賣3款全新TOMICA會場限定車，更有多款50周年車仔發售，粉絲不要錯過！而適逢農曆新年，S⁺ REWARDS會員更可憑點數換領「TOMICA 50周年慶典」利是封一套(8個)，每個利是封可打開再造成為富有日本風格之立體紙模型街道場景，用作襯托大家心愛的TOMICA車仔，無論用作送禮或自己收藏都可以！

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東薈城 M&M's®「豆」趣新春遊樂園

今個新年，適逢M&M's® 80週年盛事，M&M's®主角總動員首次以賀年新裝亮相東薈城名店倉，為大家帶來六大打卡場景，包括六米高M&M’s® 主角及舞獅陣，粉絲必影！另外，東薈城名店倉獨家呈獻獨家限量版M&M's® 80週年紀念利是封套裝。

CLUB CG會員於東薈城名店倉指定商戶以電子貨幣即日消費滿指定金額，即可換領東薈城名店倉獨家限量版M&M's® 80週年紀念利是封一套以及其他M&M's® 精品，包括M&M's®花生醬朱古力盒裝、M&M's® 朱古力糖果機及M&M's® 馬克杯套裝。非CLUB CG會員亦可憑滿港幣 2,000 元或以上合資格之消費，即場登記成為CLUB CG會員，並參與禮品換領。

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奧海城 迎福園遊會

今個新年，奧海城將舉辦「迎福園遊會」，場內有佔地四千呎的古代街道場景及年宵市集，除了大紅花燈老街、小橋流水荷花池及桃花樹打卡位，場內更展示不同款式之漢服，並安排導賞員介紹漢服的種類、特色及歷史背景，小朋友可以從中有多重「學玩食買」體驗，在古色古香場景中拍照留念，別具東方韻味。

除此之外，園遊會亦設有「AR虛擬漢服照相館」，輕鬆穿上特色漢服，令你更有置身於古代的真實感。除了虛擬漢服體驗，Olympian Kids會員更可參加漢服體驗日及專業拍攝服務，一家人或與好友一起體驗穿著漢服，更有專業造型師設計髮型，以及專業攝影師拍攝照片留念。

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