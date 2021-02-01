媽媽新年必換商場免費利是禮盒　招財喵寶TSUM TSUM可愛福袋

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-02-01 20:30

農曆新年快到，相信不少媽媽都開始購入利是封準備派發。除了可以購買卡通人物利是封，亦可以在商場購物換領。今年有不少商場推出利是封，部分更加提供禮盒裝供大家購買滿指定金額後免費換領，當中不但有揮春、全盒，更加有湯包、擺設等等，媽媽必換！

九龍城廣場 KCP金福滿堂八寶袋

KCP九龍城廣場在新年期間推出「全齡‧傳承‧擁抱愛」新春全城轉運樂消「搖」活動，同時推出「KCP金福滿堂八寶袋」供大家購買滿指定金額後免費換領。「KCP金福滿堂八寶袋」總共有4款，其中部分款式更包括湯包、冬菇、鮑魚、甚至有白米！非常實用，媽媽必換！

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朗豪坊 迪士尼TSUM TSUM 12生肖「紅」運福袋

朗豪坊正舉行《迪士尼TSUM TSUM 春日園遊會》活動，其中商場特別推出迪士尼TSUM TSUM 12生肖「紅」運福袋，包括「瀛」格利是封及喜慶立體揮春。一套4款的「瀛」格利是封，分別印有TSUM TSUM 12生肖趣緻造型，4款利是封可並列拼湊成一幅日本傳統屏風畫。而喜慶立體揮春則用上TSUM TSUM 12生肖造型作為主設計，並寫上「萬事如意」及「家肥屋潤」祝賀語，粉絲一定要儲！

新地三大商場「招財喵寶」開運福袋

以北角匯為首的新地三大商場，於今個新春首次聯合推出「招財喵寶」開運福袋，每個都包含【招財喵寶】利是封一套8個及日本直送招財貓精品--包括日本手製招財貓擺件1個、招財布袋1個、開運錢包1款以及驚喜喵精品1份，並依隨日本福袋傳統，隨機派發福袋內的精品款式，為顧客送上驚喜。

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