3歲識踩兩轆單車　囡囡獨立愛冒險　楊洛婷：我唔係怪獸家長

撰文： 鄧煥儀 最後更新日期： 2021-02-03 21:55

幕前的楊洛婷（Rabee'a）總散發自信，口才了得的她更是金牌司儀、美容達人。作為媽媽，自女兒出生後，她一直親力親為照顧女兒的生活起居。她形容孩子性格獨立，愛冒險，又拒做怪獸家長，冀望她能有更多面向，勇於探索夢想。

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出街帶定膠布 疫情化身老師

楊洛婷於2014年與Dear Jane樂隊主音黃天翱（Tim）結婚，2017年誕下女兒Tanya。她形容Tanya性格好動、獨立。「佢唔怕醜，好鍾意認識新事物，唔識死！而家3歲，已經識踩兩轆單車，反而係我要去接受佢呢種性格，出街一定要帶定膠布、濕紙巾。」

她憶述，由於日常工作具彈性，因此自女兒出生後，2歲前一直沒有僱用外傭，由她一手一腳照顧女兒。疫情以來，她的工作量驟減，更化身英文老師，每天為女兒設計「課程」。「我真係冇諗自己教女可以咁有創意！每日會諗唔同活動，唔同題目，再鼓勵佢閱讀。睇咗啲同寵物、職業有關嘅書，我會再同佢喺youtube睇相關嘅影片。佢又好鍾意Frozen（魔雪奇緣），會用套戲幫佢認字母。」與其催谷女兒的學術成績，楊洛婷認為更重要的，是開拓孩子的眼界。「接觸多啲唔同嘢，先會有多啲想像、夢想，知道自己想做咩嘢。」

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拒做怪獸家長 花時間陪伴孩子

不少家長對孩子呵護備至，楊洛婷直言自己從不是怪獸家長，在孩子面前有嚴肅一面，同時亦要控制自己。「唔可以打，唔可以亂鬧！好似食飯唔專心，我講3次就收起飯碗。我會有個naughty corner（淘氣角落），佢一情緒失控，就要佢自己冷靜。唔係要同我道歉，係要佢同自己道歉。」

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她強調與孩子多溝通，並不時指導她認識、學習處理自己情緒，以及恰當表達自己。「我會同佢講你唔係centre of attention（注意力的中心），都要考慮其他人感受。我哋每晚瞓覺前，都會分享今日發生嘅事、檢討做錯啲咩。」

童年的遭遇總會影響父母的教養方式，楊洛婷分享，小時候她的父母工作忙碌，沒花太多時間陪伴她。現時成為母親，她尤其著重與孩子共處的時間，希望與女兒建立如朋友般的親密關係。「希望喺佢眼中我會係個awesome , cool mom（了不起、型格的媽媽）！唔想有任何代溝，咩都可以同我分享。」

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炮製驚喜為婚姻保鮮

楊洛婷不時在社交平台分享生活點滴，更時常「放閃」，粉絲們不難感受到他與丈夫的甜蜜恩愛。她笑言，家裡的「粗重嘢」均由丈夫負責，而要為感情保鮮，便要為對方打造專屬時光。「要諗啲浪漫嘅嘢！例如生日staycation（宅度假）、預備生日驚喜，兩個人去食餐飯、睇套戲。」

丈夫是樂隊主音，在家亦少不免與孩子哼哼音樂。為了孩子可無後顧之憂地追逐夢想，兩夫妻早為孩子預留升學儲備。「我投資都係揀啲低風險嘅，起碼喺佢18歲嗰時，都知道有舊錢可以用。」談到對孩子的期望，她只希望女兒可當個開心、善良的人，勇於探索夢想，便已足夠。

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《富衛保險主要贊助：Frozen夢幻特展》

地點：將軍澳中心G35號舖

（疫情關係，現閉館至2月17日，展覽開放日期將延長至4月底）