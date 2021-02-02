楊卓娜爆妹夫羅子溢只准離遠影BB　古巨基陳豪做足防備保護仔女

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-02-02 18:47

受到疫情影響，很多新手爸媽都非常緊張小朋友的健康。娛樂圈不少星爸亦非常緊張，楊卓娜早前就大爆去年榮升爸爸的羅子溢（原名羅仲謙 ）非常緊張，不但強調一定要「戴返口罩」，還不容許她接近囡囡「只可以影狗咁離遠影BB」。除了羅子溢，古巨基和陳豪都是娛樂圈的緊張爸爸。

楊卓娜爆妹夫只能夠「影狗咁離遠影BB」

羅子溢（原名羅仲謙）去年榮升新手爸爸，但他和老婆楊茜堯（原名楊怡）現在都身處內地拍劇，而未夠一歲的小珍珠就交由楊茜堯媽媽湊。早前楊茜堯姐姐楊卓娜去探BB，羅子溢知道後馬上打電話向楊卓娜表示「戴返口罩、戴返口罩，唔好同我個女玩咁埋！」，楊卓娜笑言感到好大壓力，只能夠「影狗咁離遠影BB」。

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古巨基抗疫300日沒出過家門

同樣去年榮升爸爸的古巨基遇上疫情，為確保囝囝健康萬全，一家人嚴格實行自我居家隔離，逾300日沒有出過家門，古巨基曾經表示持續留在家中原因是因為「家中多了一位小生命，Kuson的健康比我倆任何事都重要，我們真的不敢冒任何風險，決定繼續自我隔離家中，觀望疫情情況。」，並強調雖然一直留在家中，但依然有工作。

古巨基亦指出，為了安全起見決定讓我設計公司的同事們不用上班，改為在家Home office。，並呼籲「希望大家盡量減少社交活動多Stay home，如外出請常戴口罩，以策安全。」

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陳豪台慶堅持戴外科口罩

而三孩之父陳豪則一直是出名的好爸爸，雖然因為工作無法長時間陪伴家人，不過每到節日，陳豪都會回家陪伴家人，為了讓孩子開心而cosplay 不同的角色，例如《反斗奇兵》的胡迪、吸血鬼、超人等等。早前陳豪出席無綫台慶，除了大合照外，其餘時間全程戴外科口罩，沒有如其他藝人般戴上透明口罩，為了一家五口的健康犧牲見樣，被網民大讚是好爸爸！

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