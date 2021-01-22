Coffee林芊妤大讚老公是最強大後盾　張繼聰陳豪被譽為圈中好老公

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-01-22 16:30

Coffee林芊妤和老公一向恩愛，不過一直有網民批評Coffee老公搵唔到錢，還指Coffee「嫁錯郎」，讓Coffee忍不住公開回應該網民，日前更加出Post 公開讚揚老公，表示老公是自己「最強大的後盾」，還指出「能嫁給他是我最大的福氣，讓我再次選擇我還是會選他」。其實除了Coffee老公愛，娛樂圈亦有不少寵妻好老公！

Coffee林芊妤早前表示，有網民在她Instagram下面留言：「袋鼠佬（Coffee老公）咁窮，savannah都買唔起，女人最怕嫁錯郎。」，Coffee就霸氣回應「係呀，我同佢一齊同佢結婚，雖然佢唔係香港人無車無樓。但係佢愛我呀，又有穩定職業，唔駛我擔心。我同佢一齊日日只有開心笑，從來無傷心過。同埋愛大過一切呀，我有手有腳鐘意自己賺錢自己洗，而家男女平等，都證明我唔係鐘意靠男人既女人。同埋原來嫁個有錢人就係幸福？嫁俾錢同嫁俾愛情，我選擇愛情因為我有能力自己買麵包，重點我而家幸福到不得了。」

Coffee就霸氣回應網民（Coffee ig）

Coffee日前再貼出和老公的合照，大讚老公是自己「最崇拜最尊重最信任的人」，表示「他的真誠他的單純可愛，令我像活在另一個世界一樣，也是他令我重新相信愛情。」，亦回應該網民指「雖然他不是最有錢的人，但他對這個家付了最大的責任，令我可以毫無顧忌的向前衝。而他的聰明才智，也彌補了我工作時腦袋的不靈光。在我難過失落時，就算我沒說出口發生什麼事，他都會有方法令我開懷。當我每次失控時，他都總有辦法把我冷靜下來，他不像以往的男友永遠寵着我，但他教會了我獨立自主。因為他曾經說過『就算有一天我們不能在一起，也希望你也有獨立的能力』」，Coffee更加表示老公是最好的爸爸，對著兒子他眼中是滿滿的父愛「能嫁給他是我最大的福氣，讓我再次選擇我還是會選他。因為沒有他就不會有今天的我，他是我最強大的後盾，也是我的心理和生活的調劑師，有了他們我什麼都不怕，所以如果有任何人想誣蔑他，我會義無反顧的跟你對上」。

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張繼聰和太太謝安琪結婚14年，育有一仔一女，一家四口非常溫馨。張繼聰和謝安琪更加是娛樂圈的模範夫妻，張繼聰是著名的「寵妻狂魔」，早前在結婚紀念日上載二人合照表示「會繼續努力，令你keep住依種幸福嘅笑容」，讓網民大讚「見到笑容就知幸福！」張繼聰亦曾經在情人節當日，和謝安琪前往尖沙咀海旁，即興當着公眾的面前唱「每天愛你多一些」給謝安琪聽，非常浪漫。除此之外，張繼聰從未吝嗇對謝安琪的甜言蜜語，經常在社交媒體大方向太太表達愛意，不但是個好老公，還是個好爸爸。

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陳豪和太太陳茵媺亦是圈中另一對模範夫妻，結婚7年育有3名仔女，但二人婚後依然保持甜蜜，更經常在人前大讚陳茵媺是好老婆、好媽媽。陳豪更加和陳茵媺保持二人世界的時間，不但在情人節、結婚週年紀念暫時放下小朋友撐枱腳，亦會每年計劃一次二人旅行，慰勞太太辛苦照顧小朋友。