以「放養」模式教兒子訓練自理　Coffee林芊妤揀學校只考慮一樣嘢

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-01-27 12:30

林芊妤（Coffee）近年家庭事業兩得意，不但成為炙手可熱的瑜伽老師，亦經常在Insatgram分享和家人的相處點滴，一家三口非常幸福。Coffee囝囝翟德彥（伯伯）是最受歡迎的星二代之一，不少網民大讚伯伯自理能力高。Coffee就表示自己用放養的方法教伯伯， 「而家好多家長太過保護小朋友，但我自己就唔太緊張，就算囝囝整親、跌親，只要唔係好嚴重都好少理。」 （攝影：鄭子峰）

Coffee經常在Insatgram分享和囝囝的相處點滴，疫情下Coffee經常會和囝囝留在家中，「通常會喺屋企油顏色、水彩印手畫畫，亦都會整嘢食、睇書、運動、喺露台踩單車等等，其實一啲好簡單嘅活動，小朋友已經可以學到好多嘢。」

Coffee亦補充，囝囝非常喜歡睇書「我會揀一啲佢有興趣嘅書，甚至會畀佢自己揀。其實佢呢個歲數唔係要佢從書本學到好多嘢，最重要反而係培育佢揭書嘅習慣。」除此之外，Coffee亦會同囝囝去行山，「其實情況許可、唔危險嘅環境下我好少拖住佢，佢自己可以行好多路，我亦都鼓勵佢周圍探索、觸摸新事物。」

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被問到如何訓練伯伯多年自理能力，Coffee就笑言是用「放養」模式教育。「其實我覺得人應該錯誤中成長，小朋友亦唔例外」，所以訪問當日伯伯行樓梯跌親，Coffee都會要伯伯自己企起身。

「喺屋企我會盡量叫囝囝幫我手做嘢，例如掉垃圾、幫媽媽拎嘢等等，亦都會提佢要有手尾，慢慢伯伯就唔鍾意爸爸媽媽幫手，就算趕住出門，佢都會堅持自己著襪。」Coffee認為家長應該要給小朋友多些時間，「好多家長無耐心，會急住幫小朋友著衫、著襪，但係其實小朋友係學習緊專注，父母咁樣就阻止咗小朋友學習。」

Coffee亦表示，為伯伯揀學校的唯一要求就是開心：「幼稚園期間最重要係有個地方俾小朋友學習群體生活，有能力嘅，讀邊間都學到嘢。所以我唔會追求名校，最緊要伯伯有開心嘅童年。」

Coffee話自己用「放養」模式教伯伯，希望伯伯有開心嘅童年。（攝影：鄭子峰）

日前林芊妤（Coffee）帶兒子出席「海洋公園Chill級保育計劃」活動，了解保育珊瑚、海洋生物的重要性。Coffee事後指，看到死去的海豚感到反思。「保育真係好重要，我會畀囝囝睇好多有關海洋保育嘅書，等佢可以有保育嘅意識。另外家長日常生活應該以身作則，因為家長係一塊鏡，好多時候小朋友會跟住父母做事。」

Coffee亦提及，保育環境對於下一代的生活息息相關，「小朋友係我哋下一代，作為上一代嘅我哋已經慢慢改變思想，例如唔用飲管、外賣唔要餐具、用環保袋等等，其實係非常好嘅進步。我而家同囝囝行山亦都會帶垃圾袋沿途執垃圾，落山後丟喺回收箱，唔好覺得得自己一個做無用，其實多你一個好多！」

林芊妤（Coffee）認為保育環境對於下一代的生活息息相關。（攝影：鄭子峰）

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