兩慈善機構邀小朋友參與設計　推出新年揮春利是封作慈善義賣

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-02-06 11:30

農曆新年即將來臨，不少爸爸媽媽都開始準備賀年用品，其中利是封就最重要！有機構就推出由小朋友親子設計的利是封，分別以新年願望及學童喜愛的人物、動物及快樂的事物為主題，讓派利是的動作都變得別具意義。

昂坪360 x 願望成真基金

昂坪360便聯同慈善機構願望成真基金 (Make-A-Wish Hong Kong) 早前舉辦利是封設計比賽，吸引近1500名幼稚園及小學生參與，頒佈獎項後，昂坪 360 更找來本地著名插畫師Helen Tam與其原創角色菠蘿油妹妹為利是封畫龍點睛，以各組冠軍的手繪設計為藍本，配搭可愛的畫風及精緻的卡通插圖印製成「Make A Wish! 童夢成真」利是封，把小朋友的童創手繪100%呈現大眾眼前。

3款冠軍手繪作品連同菠蘿油妹妹別注版（合共4款）利是封將會送給願望成真基金受惠者、得獎參賽者及其學校，及透過昂坪 360 Facebook專頁發送給廣大市民。

協康會

協康會今年則特別推出利是封及揮春作慈善義賣，利是封共有四款設計可供選擇，包括身體健康、笑口常開、大吉大利、祝福滿溢，而一套揮春則印有牛年安康、天天喜悅的祝福語。所有利是封及揮春上的插圖都是由協康會上海總會康苗幼稚園學童繪畫，題材為學童喜愛的人物、動物及快樂的事物，用色豐富，滿載孩子想像力和創意。利是封及揮春以單獨或慈善套裝形式發售，由即日起可登入協康會網上商店訂購，數量有限，售完即止。

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