教養｜比起責罵　子女更怕囉唆　3個溝通技巧比「扮唐僧」更有效

與孩子互動，需要什麼事都要跟孩子說明道理嗎？站在教育的角度，我們確實要跟孩子說明，讓孩子知道什麼是對的，什麼是錯的，可以的理由是什麼，不可以的原因又是什麼。與孩子講道理，也可以把它定義為是一項溝通方式，促進親子關係，也增進孩子的生活知能。



孩子是天生的辯論高手！

但與孩子講道理，似乎又不是每次都可以解決當下的問題，有時有效，有時又沒效，甚至最後又可能搞得親子關係緊繃，衝突更大！為什麼會這樣？我們可以先來思考這一段對話：

「寶貝，你放在地上的玩具要收起來囉！」



「不要！我還要玩！」



「那你要玩可以，不過還是請你先把玩具拿起來，不然我踩到會受傷喔！」



「您可以繞過去就不會踩到啦！」



「可是我要進房間，只能走這一條路，不然我就進不了。」



「您可以踩玩具旁邊的地板就不會踩到啦！」



「可是我的腳這麼大，還是會踩到，這樣您的玩具就會被我踩壞掉囉！你希望你的玩具壞掉嗎？」



「那您可以墊腳尖慢慢走啊！」



類似這樣的對話是否似曾相識呢？爸媽有看出問題在哪嗎？當下還要繼續跟孩子討論收玩具的理由嗎？

若仍然看不出端倪，可以再思考這一段話：

「我不是告訴你，不可以打斷別人說話嗎？」



「我知道啊！但是我只要跟您說一件事而已。」



「那你可以等我跟阿姨說完話再說嗎？」



「我有等啊！可是您們講太久了！我只是想要跟您說『我要玩手機』。」



「我知道你想要玩手機，那可以等一下嗎？我也知道你等很久，等得很辛苦，但是打斷別人說話是不對的，你要當不禮貌的小孩嗎？」



「我才不要當不禮貌的小孩！」



「那就請你等我們說話完，可以嗎？這樣才是有禮貌的小孩喔！」



「好～我知道了，我只是要告訴你，我要玩手機。」



「若你有等我們說話完，我就讓你玩手機。」



這樣的場景是否在您周遭也曾經發生過呢？孩子的技巧是不是很高超啊？

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大人說教．3種有趣的孩子常見反應

在臨床上常會遇到喜歡講道理的家長，尤其是孩子出現不當行為的時候，有些家長更是愛講，於是在一旁觀望的我，就常發現幾個有趣的現象：

1.孩子根本聽不懂爸媽的長篇大論



有時大人的話語太過冗長，孩子常常有聽沒有懂，以至於大人講大人的，小孩在一旁想他的，搞得家長自我感覺良好，以為孩子都聽得懂。實際上，孩子根本就聽不懂，多次之後，孩子就學會一個技巧，附和爸媽就對了。

2.孩子只選擇聽他想聽的內容



有時大人的話語看似講道理，實際上都帶著說服的意味，惹得孩子對大人的話語產生厭煩，索性只聽自己想聽的，最後直接敷衍了事，看似承諾您，實際上是想要趕快逃離您嘮叨的現場。

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3.孩子直接與家長辯論起來



有時大人的話語常常不一致，讓孩子有機會抓到語病，就用大人之前講過的話回敬回去，於是就形成爸媽說一句，孩子頂好幾句，最後看似您在說服孩子，實際上您早就被孩子牽著走而不自知。

到底要不要跟孩子講道理，那就要先辨識當下的情境是要教導孩子，還是在要求孩子？所謂「教導」，就是當孩子不懂的時候，我們有義務告訴孩子緣由，教導孩子正確的處理方式；所謂「要求」，就是當孩子出現不當的行為，我們就有責任要求孩子當下對的表現。

不讓孩子吃定爸媽的3句溝通法

若您確定孩子懂，也認定這是一項要求時，就可以這麼做：

1.堅持規則，直接表明「你現在要做的事」



當您確定這件事是孩子會做，也很清楚知道為何要做的時候，就用堅定的口吻告訴孩子「就是要這麼做」，因為在彼此都訂立好的規則下，爸媽有責任讓孩子知道，「yes就是yes，no就是no」，讓孩子學會負責外，也讓他學會判斷。

2.該講的道理，不必急著說，適時運用「你先做完再說」



若您確定這件事是對的，孩子也懂得當下的是非，只是孩子不甘願，這時一樣用堅定的口吻告訴孩子，先把事做完再說，不必急著當下說明為什麼，因為很容易演變成各自出一張嘴，最後什麼事都沒做的結果。

3.避免陷入辯論的場面，善用「你現在要做什麼」



當您發現孩子一直抓住您的語病反駁您，或是一直繞圈要說服您的時候，這時不需再回應孩子，而是繼續運用堅定的口吻，反覆地提出「你現在要做什麼」的問話，讓孩子去思考現在要做的事，也終止繼續辯論的發生。

上述的兩段對話是要求？還是教導？孩子真的不懂得要收玩具嗎？不知道插話的行為是不對的嗎？您有發現第一段對話，主題已經被孩子轉移掉了嗎？您又有發現第二段對話，孩子已經插話成功，把自己要說的話告訴大人了嗎？

當家長還在用盡唇舌說服孩子該怎麼做的時候，您有想過孩子早就把您吃死死了？並不是講道理無效，而是家長要先學會辨識什麼時候該講、什麼時候不需要講，當爸媽什麼事都要講道理，就有可能就會看見孩子越來越愛跟您狡辯。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：爸媽每天碎念說教，只會讓小孩把耳朵摀起來！改成「3句溝通法」才有效」，你也有嗎？】