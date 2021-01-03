親子教養｜見小朋友曳、教極唔聽即開罵　小心令他愈鬧愈蠢！

管教小朋友，從來也是家長的難題。有時面對仔女頑皮，媽媽也難免理智線斷裂，對孩子大吼大叫。近日有研究發現，孩子在幼年受到家長的言語暴力，會對他們的腦部結構產生變化，語言的理解能力變差，言語智商（Verbal IQ）比常人更低，變相愈罵愈蠢呢！

成日鬧，小朋友都變蠢了！（GettyImage）

小朋友不時會測試父母的底線，家長看到他們頑皮，禁不住就會大吼大叫。不過，原來責罵也會影響小朋友的智商發展。

哈佛醫學院附屬麥克萊恩醫院（McLean Hospital）的精神病學副教授Martin A. Teicher花了十年時間觀察，發現小朋友在童年時受到家長的言語暴力，長久會令他們的腦部結構產生變化，導致語言理解能力變弱，降低言語智商。

Teicher教授邀請了554名大學生參與研究，利用了DTI （彌散張量成像）技術分析了他們的大腦，發現小時候常常被父母言語暴力的人，言語智商只有112分，比正常人124分為低。

Teicher教授後來再掃瞄了21個18至25歲成年人的大腦，發現有些人的左側顳上回（superior temporal gyrus）的灰質體積增值達14%。這個部位和人的言語發展息息相關，意味接收了家長的謾罵愈多，這個區域的體積就愈大。

很多家長都逐漸捨棄體罰小朋友，但原來言語暴力、貶低小朋友的說話，說他們「好蠢」、「你唔似邊個咁叻」、「你好冇用」，是等同對他們進行肢體暴力、虐待一樣有長遠的負面影響。

(gettyimage)

說好話補救 已是無補於事

有時家長只是控制不到情緒，罵聲已出口，當刻就後悔了。他們在責罵孩子後，或者會帶小朋友去吃雪糕、說好話，希望能彌補剛才不好的回憶。

但是，弗羅里達州立大學社會心理學教授Roy就在論文指出：壞事的力量比好事強。（Bad is stronger than good）好說話並不能和罵聲直接抵銷，有時說話出了口就已經影響小朋友的成長和發展了。

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