當面討論孩子狀況會「落佢面」？　父母這樣都擔心怎能獲子女信任

撰文： 媽媽寶寶 最後更新日期： 2021-01-28 12:00

每次諮詢評估時，總是會遇到有些家長會小聲地跟我說：「要不要請孩子先離開教室，我擔心他會聽到我們討論的事。」「一定要在孩子面前討論他的事嗎？我擔心他會不高興。」「在孩子面前講他的事，這樣好嗎？會不會讓孩子受傷？」

究竟爸媽在擔心甚麽？哪4種做法能解除擔憂有不會造成傷害？（點擊了解）：

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聽到家長這樣的疑問，我總會一臉疑惑的表情看着家長說：「為甚麼不能在孩子面前討論他的事，你們是在擔心甚麼？」

爸媽擔心孩子聽到的3大原因

許多大人會擔心的原因，不外乎有下列三個：

1. 擔心孩子聽到會造成心理的傷害

由於討論的內容，可能是圍繞着孩子的不當行為，或是能力不及的表現，於是很有可能在當下會帶給孩子難堪、不悅、不知所措，甚至發生潛在的心理傷害。因為擔心會造成孩子的心理陰影，於是許多大人會想辦法支開孩子，選擇在孩子背後談論他的事。

這時．我很想跟大人這麼說：

當你關起門來，孩子真的就不知道你們在談論他的事嗎？當你刻意把孩子支開的那瞬間，孩子真的不會有任何懷疑嗎？你是否想過，若哪一天孩子知道你都在背後討論他的事，會不會變得更受傷呢？

孩子沒有你想像中那麼脆弱！你真的不用擔心孩子會有心理傷害，若他真的這麼脆弱，那麼在未來的交友過程，應該會過得非常的辛苦！

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2. 擔心孩子會對大人產生不信任感

由於討論的過程，是在外人面前討論，很有可能會造成孩子情緒上的反彈，認為你背叛他，進而對你產生敵意，讓彼此的關係漸漸往不信任的方向發展。因為害怕親子關係緊繃，於是許多大人會故意避而不談，等到孩子不在現場才敢侃侃而談。

這時．我很想跟大人這麼說：

每個人都不喜歡別人在背後講自己的悄悄話，你能保證都不會被揭穿嗎？若哪一天孩子知道事實會怎麼想呢？孩子是否會因此更容易失去對你的信任呢？

孩子沒有你想像中那麼容易受傷，你真的不用害怕孩子會對人失去信任，若他這麼輕易受傷，那麼未來與人交往，應該會常常崩潰！

3. 擔心孩子的問題會變本加厲

由於談論的當下，可能會討論到如何因應孩子不當行為的處置，當孩子發現大家都在講自己的不是，很有可能就會武裝自己，開始賭氣、干擾、破壞當下的規則，甚至故意用大人不喜歡的行為來反制，讓行為越來越脫序。為了不讓孩子的行為變嚴重，於是許多大人會選擇模糊焦點，也不要在孩子面前說起他的事。

這時．我很想跟大人這麼說：

你一定有遇過孩子藉機中斷你私下的談話，也一定有看過孩子運用各種可能的方式偷聽你的對話，又或者是索性就賴着不離開現場，孩子是聰明的，會有很多的方式可以反制你，所以你防着他有用嗎？

孩子沒有你想像中那麼壞心，你真的不用緊張孩子會變得難教，若他這麼容易使壞，那麼在未來的成長道路，應該會讓你擔心不完！

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邀請孩子共同討論的4種做法

是否該在孩子面前討論他的事，不同專家學者各有不同的見解，以我個人的想法，與其諜對諜，倒不如直接邀請孩子一同參與討論，當下的我會這麼做：

1. 製造輕鬆的氛圍，讓孩子不感到威脅的壓力

談論的一開始，我不會急着揭穿孩子的不是，而是用閒話家常的方式，慢慢將有關於他的議題融入話題中，然後透過不同話題的穿插，降低孩子的戒心，讓孩子漸漸習慣話題中有他的議題存在。

2. 採取開放的態度，讓孩子知道我們關心的事

對話的當下，我不會急着指責孩子的不是，而是採取輕鬆開放的態度，談論孩子的狀況，假若孩子抗議我說的事實，我也會讓孩子有表達的機會，藉此讓孩子知道我們重視的是甚麼。

3. 善用說話的技巧，讓孩子知道自己的問題在哪

討論的過程，我不會只說孩子不好的部分，而是採取劣勢與優勢的交替說明，最後再把話題聚焦在孩子的優勢上，在話語的包裝下，讓孩子感受自己的優勢，同時也記住自己的劣勢，逐步引導孩子學習自省能力。

4. 運用自我揭露，讓孩子學習可以怎麼做

引導的模式，我不會使用要求的口吻，而是運用自我揭露，描述自己的感受與可行的建議方法，增加孩子的思考判斷機會，也許孩子當下不會接受，但我們要相信孩子都希望自己變好，私底下一定會偷偷練習，讓自己改變。

與其擔心孩子胡思亂想，倒不如直接邀請孩子一起參與討論，讓孩子感受是被尊重的、是被重視的，更是家庭的重要成員，除了提升孩子的自信心，降低孩子的焦慮感，也可以藉由討論的過程，讓自己更清楚孩子的想法與行徑，進而促進親子間的正向發展。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：在孩子面前討論他的狀況，並非不好！爸媽支開孩子背後討論，恐讓親子關係產生不信任】