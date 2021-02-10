新年親子齊做善事　培養孩子同理心　捐賀年食品利是錢助人

撰文： 黃慧雯 最後更新日期： 2021-02-10 19:00

農曆新年期間，不少親友會送來一大堆賀年禮品，節日過後也未必吃得完，，記者為大家搜集了全港各機構的賀年食物回收活動，將食物捐贈予有需要的人士，而小朋友亦可將自己部分的利是錢捐出，幫助更多人。

按圖即睇賀年食物回收詳情：

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2大機構舉辦捐利是錢活動

仁濟醫院聯乘角落小夥伴舉辦《利是傳心意》

仁濟醫院夥拍人氣卡通品牌 SumikkogurashiTM 角落小夥伴舉辦《利是傳心意》籌款活動，呼籲社會大眾慷慨捐出賀年利是，所有善款將用作支持「仁濟各項服務基金」，為社會有需要人士送上關懷。

按圖即睇捐利是錢活動詳情：

詳情：http://bit.ly/2NhrKTi

公益利是錢全數捐長者

公益金的「公益利是錢」主要捐贈予有需要的長者，利是錢全數撥捐安老服務，讓長者繼續參與社區活動，發揮所長之餘，亦得到全面的照顧。這些服務包括：住院照顧、職業及物理治療、老人日間護理中心及暫託服務，關懷獨居老人服務、教育及文娛活動，社區支援服務等。

按圖即睇捐利是錢活動詳情：

詳情：https://bit.ly/2MRVDJJ

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按圖即睇用利是封自製3個小遊戲：