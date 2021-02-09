農曆新年家中必備十種耐放食材　媽媽輕鬆下廚炮製豐富團年開年飯

撰文： 許珞珩 最後更新日期： 2021-02-09 21:09

年近歲晚，媽媽們趕住辦年貨準備過年，由於今年面對新冠肺炎嚴峻疫情，出外食飯及拜年活動都需要減少。所以在辦年貨準備食材時，就更加要考慮周全，既要應節不失禮，又要講求均衡營養，以慰勞過去一年努力的成果，慶祝新一年來臨。媽媽KOL Kanris趁新年前，帶小廚神兒子Jonathan一起到街市及超市入貨，準備團年、賀年及開年飯的餸菜。 攝影:羅國輝、許珞珩

農曆新年原是很多家庭的旅遊旺季，但由於疫情，大人小朋友都要留在家中度過，為了歡度新歲，在家中的好節目就是鍛鍊廚藝，但對於入廚經驗值低的家長來說，就連新年要準備甚麼食材在家中都可能要大傷腦筋。

點圖即睇必買10大可存放的過年食材:

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小廚神Jonathan的媽媽Kanris是全職家庭主婦，一星期都要去街市或超市入貨最少三次，她表示雖然往年新年都不在香港，今年都要想一想應該買甚麼備年。她說：「因為疫情，其實都不會太需要招呼親友來拜年，但過年我們都想吃得好意頭，應節一下，所以我會考慮買鮑魚、元貝、蝦等食材，以迎接牛年的來臨。」

但由於一日煮足三餐實在不易，所以Kanris選擇簡單得來，又可以顧及到新年期間不用經常外出買餸。原來她曾經想過自製盆菜，她說：「要預備的材料比較多，而且長時間炆煮，因為今年好趕，小朋友經常在家學習，又剛剛考完試，媽媽們都未必可以做到太複雜的盆菜，所以簡單、存放時間長、輕鬆為主，希望爸爸們放假在家中也可以體諒一下全職媽媽，不妨一同享受入廚樂。」

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