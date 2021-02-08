農曆新年│6間適合一家大細團年開年外賣推介　最平每位$65起

撰文： 許珞珩 最後更新日期： 2021-02-09 00:40

農曆新年很快就到，由於疫情關係，今年的團年飯、開年飯都要在家吃，對於不諳廚藝的家庭來說，想好好吃頓開年飯，最佳辦法必然是外賣，幸而市面的食肆都紛紛推出應節菜單，但如果家中有小朋友的話，辣的、多味精的、衛生問題等都是家長要考慮的因素，現介紹6間適合外賣或到會，由傳統盆菜、大熱雞煲、賀年撈起、到精緻拼盤，可以滿足一家大細，齊齊整整安坐定中歡度新歲！ 攝影：許珞珩（部份圖片由受訪者提供）

親子餐飲到會「Pantry Foodies」-健康盆菜

很受家長歡迎的「Pantry Foodies」，主理人Gloria與丈夫Mose是三孩子父母，4年前開始推出盆菜，他們說：「因為在市面上找不到可以一家大細都適合吃的盆菜，我老爺是大廚，4年前他整了一個盆菜給我們吃，大家都覺得好好味，連汁都撈埋，對比市面上過鹹的盆菜的可以更放心讓小朋友吃，於是我們就開始賣這個沒加味精及防腐劑，味道適合小朋友吃的盆菜，因為整個盆連菜汁也是淆出來，原汁原味得來又健康，年年都很受家長歡迎，所以就繼續做落去。」

大人小朋友都食得唔辣雞煲-上海姥姥

近年在家中必吃的熱門之選必數雞煲，但因為大都是辣的，所以都不適合小朋友吃，上海姥姥推出外賣自取的惹味雞煲，更可以升級雞煲為至尊麻辣雞煲套餐或滋味麻辣雞煲套餐，設有精選配料及湯底，吃完惹味麻辣雞件後，簡單便捷加入湯底及配料即變成火鍋，雙重享受。

另外，上海姥姥推出迎新春拼盤，是一打開盒蓋，看到賣相就吸引小朋友開胃前菜拼盤，有「七星報喜 涼菜拼盤」及「吉星高照 點心甜品拼盤」兩款。

近年人氣賀年食品「大吉撈起」-錦師父

來自新加坡和馬來西亞的賀年食品「撈起」，是近年香港人新年愛吃的食物，喜歡其意頭「撈起撈起撈得風生水起」。主理人錦師父表示他的孩子平時不喜歡吃蔬菜，但「撈起有得食有得玩」，而且味道新鮮，十足小朋友最愛壽司，連蔬菜也在不知不覺吃下很多。

愛心慶節盆菜-《瑰．私房》

老闆輝哥聘請有自閉症及輕度智障的青年團隊，用心製作的慶節盆菜預訂，輝哥表示這班伙記對食物質素要求更高更執著，細微至疊菜擺盤都要堅持做到最好，就算沉悶的工序仍然用心做，值得讓人細味品嘗。

還原傳統盆菜風味-極上盆菜

具有圍村風味的極上正宗盆菜以傳統烹法製作，保留風味，材料包括：原隻紅燒元蹄、波士頓龍蝦，鮑汁紋非洲鱸魚花膠，原隻蠔皇鮑魚，家鄉大蝦，生曬蠔豉，蠔皇炆花菇，紅炆鵝掌，南乳炆腩肉，白切雞，蠔皇豬皮，靚支竹，墨魚丸，潮州魚蛋，炆蓮藕，清水蘆筍，香滑芋絲，南乳炆芋頭。

金牛滿福養生素盆菜-Green Common

首度推出「金牛滿福養生素盆菜」反應熱烈，宣布即日起限量加推，並會將供應時間延長至2月26日。Green Common自家養生素盆菜，精選18種食材，包括OmniPork 新豬肉獅子頭、Beyond Meat未來牛肉丸、芝麻甜醬油Unlimeat秀牛片、猴頭菇、養生雞樅菌，素食也可以佳餚盛饌迎接豐饒牛年。

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