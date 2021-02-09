Staycation｜新年3間酒店食住玩附路線推介　全家最平唔使2千元

撰文：王淑君
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牛年快到！因新冠肺炎疫情影響，一連4天的新年假期也只能留在本港過年。3間親子友善的酒店推出住宿優惠，酒店也提供一系列新春工作坊和親子活動，讓一家大細來個小旅行，輕鬆度假。我們綜合了3條2日1夜的輕旅路線，不但可以行個大運，還有不少打卡位，讓小朋友都能留下美好回憶。
（圖片由機構提供）
按圖即看3條小旅行路線及住宿計劃：
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香港迪士尼樂園度假區3間酒店
香港迪士尼樂園度假區有3間酒店，目前最便宜而且仍可預約的是香港迪士尼樂園酒店，正在推出迪士尼酒店「食、住」歎優惠套票，標準客戶$1990起，房間可容納4人。在預訂時加499元更可挑選福氣相隨的「迪士尼新春佳節」主題商品套裝，令房間更有賀年氣氛，並能購買一系列新春精品，過一個又喜慶又可愛的新年假期。（預訂）
挪亞方舟度假酒店
位於清幽的馬灣，挪亞方舟度假酒店正在推出「單車樂悠食住玩套票」，套票期至3月31日。憑套票可獲酒店免費租借成人單車暢遊馬灣，近距離欣賞大橋、到訪古跡，感受不一樣的香港。酒店附有寬敞的戶外空間，是本地酒店較為少見。4人家庭在假日入住套票價格為$3,688起。（預訂）
香港天際萬豪酒店 「暢遊昂坪360」
新春想要行大運，昂坪可謂是不二之選，今年昂坪市集加入了不少「行大運」元素，不但能打卡拍照，相信也能沾上喜氣！入住香港天際萬豪酒店更能獲免費的纜車來回門票，也有免費穿梭巴士來回酒店和東涌，可以到名店Outlet血拼之餘，同時也能選擇遠離煩囂，洗滌心靈。現時一家四口入住並選擇「暢遊昂坪360」，只需$1,870起。（預訂）
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