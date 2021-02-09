Staycation｜新年3間酒店食住玩附路線推介　全家最平唔使2千元

牛年快到！因新冠肺炎疫情影響，一連4天的新年假期也只能留在本港過年。3間親子友善的酒店推出住宿優惠，酒店也提供一系列新春工作坊和親子活動，讓一家大細來個小旅行，輕鬆度假。我們綜合了3條2日1夜的輕旅路線，不但可以行個大運，還有不少打卡位，讓小朋友都能留下美好回憶。

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