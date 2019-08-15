未來奶奶逼同住兼踩上公司逼辭職　男友偏幫媽咪令準新娘慘患抑鬱

理應是幸福的新娘，但未來奶奶蠻橫無理，要求她必須辭掉工作、專心懷孕，必須與奶奶同住，而另一半又是媽寶，這讓32歲的雅婷吃不好、睡不好，情緒低落，莫名哭泣，就醫確診為婚前抑鬱症。

遇着麻煩的未來奶奶，分分鐘未結婚已抑鬱。（GettyImages）

台灣精神科醫生楊聰財指出，雖然當地社會開明，但還是經常收治婚前抑鬱症個案，以女性居多，在面對男方及公婆提出種種不公平的條件時，委曲求全，但壓力太大，而抑鬱成疾。楊聰財醫生說，不少婚前抑鬱症患者抱怨，男方家長強勢介入結婚籌辦，提出許多要求，令人不知如何面對未來婚後生活，如果又與奶奶同住，則壓力更大，以致結婚前產生莫名的不安、焦慮，導致睡眠障礙、食慾不振或情緒低落等抑鬱症症狀，這就是「婚前抑鬱症」。

以雅婷為例，在某上市公司擔任部門主管，收入不錯，經濟獨立，接受男友求婚後，開始積極規劃婚事，滿心期盼成為幸福的六月新娘，但事與願違。未來奶奶堅持媳婦一定要與老爺奶奶同住，並要求她在結婚前先辭掉工作，專心在家準備懷孕，好讓他們早日抱得金孫。準奶奶甚至闖進她公司，要她立刻遞出辭呈，並強迫她必須接受婚前健康檢查。

飽受委屈的雅婷，向男友求助，卻換來「以後我媽就是你媽，照她意思做就沒事了」等回應，為此，她自覺孤立無援，食不下嚥、夜不成眠，常常沒來由的暴怒或大哭，持續兩個月。

未婚夫偏幫自己母親，也有機會加劇抑鬱情況。（GettyImages）

楊聰財醫生說，許多男女在婚前都會情緒不穩，焦慮不安，如果症狀嚴重，影響睡眠，就應該尋求醫療協助，建議一方面接受婚姻協談，找出問題源頭，並想出解決之道。 另一方面，由專業醫生開立藥物，改善焦慮、抑鬱及失眠等身心症狀，紓緩負面情緒，早日恢復正常的生活。

「婚姻並非兒戲」，楊聰財醫生提出「婚姻協談七大要點」，預習未來婚後生活可能面臨的各種情況，討論出最適合彼此的處理方式，才能發展出幸福、長久的婚姻關係。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：【即時新聞】我媽就是妳媽！ 媽寶男友與準婆婆逼得她罹患婚前憂鬱】