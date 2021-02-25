MUJI小物盒竟是不起眼收納神器？　即睇6大使用示範找東西冇難度

撰文： Japaholic 最後更新日期： 2021-02-25 12:00

你也有「想要將散落的文具及小物等收納整齊，以便能夠隨手取用」、「總是不小心立刻把零碎的配件弄丟」等類型的煩惱嗎？這時最能派上用場的就是無印良品的「聚丙烯檔案盒用（小物盒）」！這次要為大家介紹的是無印的優秀檔案盒，並統整各種收納訣竅。

用無印良品打造省時＆不再找不到東西的輕鬆收納

無印良品「聚丙烯檔案盒用(小物盒)」。（Japaholic/folk）

無印良品的「聚丙烯檔案盒用（小物盒）」，是造型簡單的方形小物盒。背面的掛鉤部分可以掛在檔案盒上，因此非常適合用來統整小物及小配件！

無印良品萬能小物盒收納小配件的6種用法：（點擊了解）

+ 36 + 36 + 36

1. 讓隱眼用品更方便取用

舉例來說，每天都會使用的隱形眼鏡清潔用品。我家使用的是清潔液和錠劑的組合，但是錠劑的包裝為薄片狀，立著放會倒下來，也經常會被埋沒，讓我非常煩惱。

為此我們使用的是「聚丙烯檔案盒用（筆盒）」，因為是長寬4cm×4cm的小巧尺寸，正好用來裝筆或是打掃用的刷子等等，立不起來的細長物品。

將錠劑立在筆盒中，並放入裝著清潔液的檔案盒的話，就不用擔心倒下來或是被埋沒，取出時非常方便。只要將物品一起收納就可以同時取出，馬上達到省時的效果！

2. 與磁鐵片組合打造騰空收納

將聚丙烯檔案盒用(小物盒)和專用的磁鐵片搭配使用，就能讓小物盒吸附在磁鐵牆面上騰空收納！只要把磁鐵片嵌進小物盒的凹槽裡，輕鬆就能完成磁鐵收納。

將筆盒用磁鐵吸在冰箱門上的話，一個動作就能取得要用的筆。在書寫購物清單，或是製作保存期限的標籤時都很方便，所以非常推薦。

相關文章：日本瘋傳「紙袋收納法」 4大實用重生妙招 衣物化妝品秒變整齊

+ 7 + 7 + 7

3. 在門口設置購物袋收納箱

伴隨著日本的塑膠袋收費政策，在日常生活中使用購物袋的機會大幅增加。要出門購物時，如果擔心忘記攜帶購物袋的話，就將購物袋收進這個聚丙烯檔案盒用(小物盒)吧！

只要將放了購物袋的小物盒，搭配專用的磁鐵片黏在大門上的話，出門時自然會映入眼簾，不僅不會忘記攜帶，也可以避免穿上鞋後還得回到客廳去拿。

4. 收納經常使用的筆和藥品

經常使用的筆及藥品，都要放在隨手可得的地方才會覺得方便吧？在我家會用塑膠瓦楞紙製作隔板，放在聚丙烯檔案盒用（小物盒）內，並將經常使用的文具及藥品收在裡面。

這些筆和藥品都會在廚房使用，因此會用磁鐵將小物盒吸在櫥櫃的門上，方便隨手取得。由於關上門就看不到物品，可以保持簡潔的外觀。

5. 淺型「隔間小物盒」也適合收納零碎小物

這款「聚丙烯檔案盒用(隔間小物盒)」附有隔間，並且尺寸只有5cm高，因此非常適合用來整理零碎的小物！推薦放入橡皮筋及束口夾等經常在廚房使用的物品。

6. 野餐墊營釘收納

用來固定野餐墊的營釘，因為體積小又零散，是不是經常要用的時候卻找不到呢？想要收納營釘的話，也很推薦使用聚丙烯檔案盒用(小物盒)！

將野餐墊收進聚丙烯檔案盒，並將放入營釘的聚丙烯檔案盒用(小物盒)掛在上面的話，就能將營釘和野餐墊收在一起，要用時可以輕鬆地同時取出。只要將會同時使用的東西收在一起的話，不僅省時也可以避免找不到東西。

一起活用無印良品的「聚丙烯檔案盒用(隔間小物盒)」吧！

大家還喜歡這次介紹的聚丙烯檔案盒用(小物盒)活用法嗎？只要好好活用小物盒的話，就能將同時會使用的東西收在一起，也方便物歸原處，不僅省力也可以省去找東西的時間喔！請大家也試著活用看看吧！

相關文章：收納、斷捨離不代表簡約沉悶 參考15款趣緻收納好物為家居添生氣

+ 25 + 25 + 25

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】