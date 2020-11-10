家居收納｜奶奶儲物成癮屋企似徒置居？　7招協助家人改善囤積症

在漢人的習俗裏，儲蓄是一種美德。存多點錢，代表你節儉不浪費。但是如果家中淨是存放着已經用不到的東西，如舊書、舊衣、舊包包、舊電器等，甚至還會到外頭撿一些旁人眼中的垃圾當作寶，也許我們就應該當心，親友可能罹患了囤積症（Hoarding disorder，又稱儲物症）。以英文來說，這個病名直譯為「儲存異常」。而在中國大陸則暱稱為「松鼠病」或是「松鼠症」，典故來自於小松鼠囤積松果的習性。 醫學審稿： 賴建翰醫師 | 文： 鄭光廷

囤積症的定義

由美國精神醫學學會（American Psychiatric Association）於 2013 年出版的《精神疾病診斷與統計》（Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders）第五版中（簡稱 DSM-5），特別把囤積症定義為精神疾病，並有以下6個特點：

由此可看出美國精神醫學學會把囤積症獨立出來討論，也代表越來越多的人正視這個議題。DSM-5 也建議把「過度收購」（Excessive acquisition，即是：就算家裏沒空間放了，而且其實用不到，仍然要買）的行徑列入囤積症的指標之一。

如何協助罹患囤積症的親友

按圖了解：

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1. 教育自己

對於旁觀者來說，囤積的行徑簡直毫無道理可言。但若我們真想要幫忙，先改變自己的想法與觀點也許比改變對方更有效率。你可以從閱讀相關書籍、網站開始，或者去請教心理諮商師、精神科醫師。一旦更加認識囤積行為背後的恐懼、焦慮、孤寂等情緒後，也許我們能夠懷着同理心來支持囤積症的患者。

2. 先別急着清空囤積物

約有 5% 的人口罹患囤積症，但是其中只有 15% 的患者自覺囤物的習慣是「有問題的」。所以若一開始若急着用強硬的方式把雜物清空，只會讓破壞雙方的關係，對方也會因為看到心愛的物品搬離而內心受創，無法真正解決潛在的問題。

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3. 別強化囤積行為

我們無法馬上讓對方戒除囤積的習慣，但你可以不用「火上加油」。舉例來說：如果你的姊姊有囤衣服的習慣，她的生日就別再送一套洋裝當禮物了。

4. 珍惜小小的進步

陪伴親友面對囤積症需要非常大的耐心，畢竟冰凍三尺非一日之寒，他們有多年的囤積習慣，更有多年的雜物要清理。也許這要花上幾個月、甚至幾年的工夫才能完全整理乾淨。若是親友無法從這個冗長的過程中看見自己的進步，他們也很容易放棄。所以就算是丟了一只破碗，或是忍住不花錢亂買東西，都非常值得慶祝與鼓勵，千萬別吝於讚美。

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5. 尋求居家清潔服務

要清理一個被雜物堆滿的家，其實非常耗費心力。就像搬家一樣，一開始我們要分門別類，讓親友慢慢花時間跟喜愛的物品告別。但是在這個有如「長期抗戰」的過程中，若因此疲憊不堪，也無須逞強，可以考慮請專業的居家清潔服務團隊來幫忙。在照顧患有囤積症的親友時，也別忘了要照顧自己。

6. 要丟讓他們自己丟

幫助親友為囤積物分門別類固然幫助很大，但是替他們清掃乾淨不見得有益。我們不可能強迫他們照我們的話，把家裏收得一塵不染，他們最終還是要學習獨立做出決定，不然囤積的夢魘又可能會再度重演。

7. 尋求專業幫助

要找醫師人員，或是收納專家來幫忙其實蠻嚇人的，因為這代表了要正視這個議題，並承認囤積已造成諸多不便，不着手處理不行了。但其實要找到適合的資源也沒那麼容易，所以千萬別強迫對方參與特定的療程，而是應該陪伴親友選擇他最安心的方法「被介入」才是。

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結語

在台灣的住宅區，我們其實三不五時就能發現有些居家一樓的門口堆滿了雜物，裏頭也被其他東西塞得看不到底了。以前總以為這些人在做回收，現在才知道這「案情不單純」。

囤積症其實很常見，我們身旁或多或少都有這樣的親友。特別是經歷過物質貧乏年代的長輩，無法放下儲物的思維，總是覺得「以後會用到」，所以連一針一線都捨不得丟棄，加上這幾年在年輕一代的圈子裏興起「斷、捨、離」的概念，反而容易造成世代的衝擊。無論這些囤物的親友是否決定要踏上清理的逞成，真誠地關心與了解他們，也許才是改變的開始。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：雜物一堆難丟棄？ 7方法助患者改善囤積症】