收納｜煮食空間怎能亂七八糟？學日本主婦用5件法寶整理廚房

親子
撰文：
最後更新日期：

廚房應該是家庭主婦在清潔整理上最頭痛的地方，因為這裏是各種調味料、清潔劑、料理食品、餐具碗盤和各式廚房用具及電器產品等集中的地方，所以整理收納起來非常傷腦筋。想知道日本家庭主婦們現在流行運用甚麼方式、有甚麼收納技巧嗎？那就從五大人氣收納工具中來一探究竟吧！

即睇日本5大人氣收納工具！（按圖了解）

+27
+27
+27

看了上面的介紹是不是也開始想動起來整理自家的廚房呢？以上的5大收納工具會是實用的好幫手喔，相信善用一些小工具讓大家也會有強大的收納技巧。

延伸閱讀：日本收納師的懶人整理魔法　用兩塊布三小時即讓雪櫃客廳煥然一新

很多人買了肉就想着反正放在冰格裏甚麼時候都能吃。但事實上一放可能就是一兩年，對於雪櫃裡的各種情況，日本收納師池田惠美是如何收納的呢？

+6
+6
+6

相關文章：微波爐蒸蛋器、雪櫃調味料隔板　8款日本網紅主婦愛用的家居神物

雪櫃調味料更易取　不再怕忘記快過期食物　立即點圖看看這8款日本網紅主婦推薦的神物（點圖繼續閱讀）▼▼▼

+33
+33
+33

相關文章：日本「3步極簡收納法」　可讓蝸居愈住愈大　再忙的媽媽也能做到

+10
+10
+10

相關文章：近藤麻理惠收納法10大步驟濃縮精讀版　再懶的媽媽也可輕易實行

+35
+35
+35

相關文章：媽媽必學日本主婦手袋收納術　MUJI無印良品的小袋子原來可這樣用

+30
+30
+30
轉季收納｜壓縮袋勿亂用！專家5招衣櫃收納　收起衣物前要咁做
日本收納女王6招執屋貼士　1招學識斷捨離　執屋應從哪裡開始？
廚房收納｜雪櫃塞滿食材、飲料一開就絕望？　100Yen店產品幫到你
家居收納｜奶奶儲物成癮屋企似徒置居？　7招協助家人改善囤積症
家居斷捨離第一步最難走　9大取捨原則教你衣服、日用品應否放手
近藤麻理惠收納法10大步驟濃縮精讀版　再懶的媽媽也可輕易實行

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。