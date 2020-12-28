收納｜煮食空間怎能亂七八糟？學日本主婦用5件法寶整理廚房

撰文：Japaholic
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廚房應該是家庭主婦在清潔整理上最頭痛的地方，因為這裏是各種調味料、清潔劑、料理食品、餐具碗盤和各式廚房用具及電器產品等集中的地方，所以整理收納起來非常傷腦筋。想知道日本家庭主婦們現在流行運用甚麼方式、有甚麼收納技巧嗎？那就從五大人氣收納工具中來一探究竟吧！
即睇日本5大人氣收納工具！（按圖了解）
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看了上面的介紹是不是也開始想動起來整理自家的廚房呢？以上的5大收納工具會是實用的好幫手喔，相信善用一些小工具讓大家也會有強大的收納技巧。
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很多人買了肉就想着反正放在冰格裏甚麼時候都能吃。但事實上一放可能就是一兩年，對於雪櫃裡的各種情況，日本收納師池田惠美是如何收納的呢？
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