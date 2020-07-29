留家抗疫日日執屋　家中三個地方亂反而有利小朋友大腦發展

作為家長，總是有一種神奇的「反射神經」，一見到那裡不整齊，就總是忍不住要打掃、收拾一下。而疫情期間，小朋友多了在家，房子自然會更亂，每日還原小朋友動過的東西，已足夠麻煩！但其實為了小朋友發展着想，不整理反而是更好的做法？

+ 4 + 3 + 2

哈佛大學兒童心理學教授研究多年發現，居住環境越亂，往往是證明小朋友創新與探索能力越高，而這兩項特質是未來世界最重要的技能，因此將來或會更有前途。而有家中有三個地方更加是鼓勵家長容許適量的「亂」：

家中桌面亂

小朋友6個月到3歲期間，是大腦發育最快的階段，並且大腦一直處於活躍的狀態，如果家中的桌面過於整齊的話，就會導致小朋友減少接觸物品，導致減少了對大腦的刺激。如果可以營造一個環境是小朋友可以隨意接觸的玩具、書本、物品等等，小朋友便會變得更聰明，特別是手部的肌肉控制，比如觸摸、抓握、拍打等等。

小朋友房間亂

每天小朋友起床後，家長便急不及待幫他們收拾好枕頭、被單，有時「亂」是小朋友活潑的表現，或許他們在你看不見的時間把枕頭幻想成怪獸打鬥，把被單當英雄披風使用。無論是睡床還是房間，最終也是要引導孩子自己收拾，讓他們有一定的物權意識，知道自己的東西要自己收拾好。

大廳亂

一般家中的客廳都會擺放一些電視、沙發等等，這屬於我們休息的地方，但香港的居住環境不大，客廳也是小朋友玩樂的地點，但總會有一些家長很反感孩子在客廳搗亂，但卻是小朋友在家中能找到最大的空間，自然更多探索慾望在這裡衍生。如果父母將客廳收拾得很整齊，不讓小朋友任意發揮玩耍，就等於扼殺了他們的想像力、創造力、思考能力等大腦發展的機會。

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