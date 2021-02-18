林中小鹿竟跟4歲男孩交朋友　場面溫馨　網民笑稱：這是新抱嗎？

撰文： 塔羅筆記 最後更新日期： 2021-02-18 09:00

《小鹿斑比》（Bambi）這部動畫，是由迪士尼製作，並於 1942 年首次上映的長篇動畫電影。而這也是許多人的童年回憶，尤其是劇中當斑比躍過一個河谷的時候，獵人的一槍將牠射倒在地的場面更是讓人感到驚心動魄。 但這次發生的事件可就沒那麼恐怖囉，反而還是個溫馨的小故事呢！

4歲小孩行樹林，竟帶回一個新朋友見媽媽！

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嘿媽媽，我找到了斑比！

根據外國媒體「dailymail」的報道，史蒂芬妮 · 布朗（Stephanie Brown），是美國維吉尼亞人，前陣子一家人開開心心地到 Massanutten（馬薩納騰；該州少數可以滑雪的地方）度假。當他們玩到最後一天，正在愉快的收拾行李時，突然前門電鈴響起！

當她開門後，被眼前的影像嚇傻了。她那經常在外面趴趴走的四歲兒子，多明尼克（Dominic），竟然帶着一頭小鹿一起回來，然後這一人一鹿相處起來完全無違和，彷彿上輩子就是好朋友這樣。看起來彷彿就是兩小無猜、青梅竹馬呢。

這位四歲小男孩在場時，小鹿看上去輕鬆自如，給人留​​下了深刻的印象。然後這頭小鹿一點都不怕史蒂芬妮，就這樣在小兒子身邊好奇地盯着她，不知如何是好的史蒂芬妮下意識地拿出手機，反應很快的把眼前這奇特又可愛的景象拍了下來。

多明尼克以 DC Comics 超級英雄的名字命名了他的新朋友——「Flash」。即席拍攝結束後，史蒂芬妮解釋，她請多明尼克將他的朋友帶回樹林，以便小鹿自己的母親可以找到牠。

網友紛紛表示：

怪醫杜立德（編：港譯D老篤）是你？

這就是一帶一鹿。

好可愛，看看牠的小臉~

一個 4 歲的孩子在樹林交朋友? 這媽媽真負責任呀，有一天一隻野生動物會把她的小孩帶進嘴裏。

下次他會帶一隻獅子來吃他的父母。為甚麼這孩子獨自一人在樹林裏？

這是小鹿媳婦嗎，超可愛！

很可愛的照片。但是 4 歲的孩子自己在樹林裏玩耍？聽起來不對，就像把 4 歲的孩子留在家裏一樣，重點是他孤單一人。很慶幸他沒有遇到一隻瘋狂的熊媽媽。

總之，還好小多明尼克和「Flash」都平安無事的回到自己家庭裏去啦！

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