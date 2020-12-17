網購Elsa公仔實物髮型大崩壞？　網民：她管理國家很勞心勞力嘛

日前在「抱怨公社」有名網友媽媽分享，由於最近Elsa旋風再起，於是在網絡上購買一隻Elsa芭比，收到貨後，原本滿心歡喜想送給女兒，拆開後卻發現這個Elsa也太禿了吧！

網購Elsa公仔實物髮型大崩壞？（按圖了解，順道看看選購玩具6大秘訣）

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眾多網友看完照片後分別表示：「差點把早餐的大冰奶笑噴出來！」、更有網友調侃「Elsa一個人要管理國家，是很勞心勞力的～」、「最近在跑FROZEN2的宣傳，累死她女王吧。」

還有網友建議媽媽可以順勢機會教育，「跟女兒說不能因為人家禿頭就不當跟她玩。」、「Elsa挑食沒吃菜菜才禿頭」、「糖果吃太多就會生病掉頭髮哦！」

當然也有一些中肯的網友和媽媽建議：一分前一分貨，價格高的頭髮都會比較多呦！

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挑選玩具除了價格以外，還有一些選購秘訣，媽咪們只要掌握好，就不用害怕拆開貨後「空氣突然安靜」了。

選購小秘訣

木頭玩具．無毒設計

相較於塑膠類玩具，木頭玩具原料較為天然，少了化學添加物干擾，但木頭類玩具上面若有擦上漆料及亮光劑，則儘量減少購買，且必須注意玩具是否有木屑及裂開等狀況，清洗時也請避免選用較粗顆粒的海綿或菜瓜布刷，以免破壞玩具表面，最好以噴酒精的方式，擦一擦自然風乾即可。

塑膠產品．看清標示號碼

購買塑膠類玩具，包裝上都會有三角形符號的標示號碼，標示2號（HDPE高密度聚乙烯）、4號（LDPE低密度聚乙烯）、5號（PP聚丙烯）的玩具較為適合，因為2號、4號可承受攝氏70度至90度，5號則能夠耐攝氏100度至140度的高溫，在正常溫度下不會釋放毒素，即便夏天帶出去玩耍，也可以避免在高溫曝曬下釋放出毒素，若有沒清楚標示的塑膠玩具則直接拒絕購買。

購買橡皮類玩具，若聞起來有刺鼻塑膠味，摸起來有黏稠感的也儘量避免，最好選擇無色無味的玩具，顏色越鮮豔的玩具，通常都會擔心是否含有毒染劑，建議可以挑選有信譽的知名品牌，會較為安心。

金屬製品．注意有毒物質

在各式玩具上可能會有金屬類的飾品或配件，這些金屬物質可能會含有鉛、汞、鎘等有毒物質，鉛中毒可能導致永久性的智力損傷及行為異常；其次，汞則可能影響神經系統及認知發展；最後，過度攝入鎘則可能造成腎、骨骼、肺等器官病變，且金屬類玩具邊緣多半較為尖銳，因此也要避免寶寶玩耍時割傷。

眾多零件類．避免誤食

在寶寶一歲以前，家長最好購買一體成形的玩具，避免造成寶寶誤食，家長可以陪伴寶寶玩玩具，以免發生危險。

電子類．玩完取出電池

通常電子類玩具都會有電池，若是長時間不玩，電池恐會漏液，因此不玩時記得把電池拿出來，須時常注意裝電池盒子的金屬片是否有生鏽，儘量不要使用清潔劑清洗玩具，以免殘留於玩具上被寶寶吃下肚。

絨毛娃娃．小心塵蟎上身

絨毛類玩具由於容易附着塵蟎，所以購買回來當下必須立刻清洗乾淨，等到曬太陽後再玩，不玩時也務必裝在塑膠袋內，儘量避免讓寶寶放到嘴巴裏。

其他網友也在回覆中曬出家裏同樣「面目全非」的芭比，但大部分都是之後被小孩「美容」過，每位芭比慘烈的狀況，都想讓小編求她們心裏的陰影面積！你家也有類似慘遭毒手的芭比嗎？

我們替她們默哀一分鐘......

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：網購Elsa芭比，收到貨後媽媽崩潰表示「該怎麼跟女兒交代」？不藏私挑選祕訣，讓你購買玩具不NG】