教訓小孩浪費食物反被窒到冇聲出　事主：以往的訓話今天不管用

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-01-24 12:00

現在的孩子啟蒙早加上早熟，面對長輩常常伶牙利齒。一名台灣網友於1月22日在PTT以「現在小朋友是不是很難教育了？」為題發文，指出之前帶朋友的小孩去餐廳吃飯，因為對方沒吃完，於是自己就要求對方別浪費，想不到小孩卻迅速回嘴，讓該網友啞口無言。

事主表示，前幾天朋友因為有事，要求自己幫忙照顧他的孩子，因為懶得煮飯，所以他便帶小朋友去吃滷肉飯。沒想到小孩子愛吃不吃，飯還剩一半，就說吃不下了。

事主有點嚴肅跟對方說，「農夫很辛苦把米種出來，要把飯吃光光」，沒想到孩子竟回嘴，「農夫不辛苦，自動化大規模栽種，幾個人就能照顧好幾公頃的農場；灑農藥也靠無人機，採果樹都有機器人自動採收」。

此番回應讓事主有點不知所措，於是跟他說，「那是外國，你吃的米是台灣種的」，不料對方再回，「那吃麥當勞就可以浪費了？」這也讓事主當場愣住。他不禁感嘆，「現在小朋友都這麼聰明嗎？到底哪裡接觸這些資訊的？以前父母教訓我的話都不能用在現在的小孩身上，Why？」

對此，底下網友紛紛表示，「小朋友過太爽」、「等他出社會就知道現實囉」、「跟他說吃免費的別太囂張」、「說農夫不辛苦，不會帶他去除草喔？」；但也有網友說，「這麼聰明的小孩，還不大力栽培？」、「我覺得小孩子邏輯正確，你應該要思考自己為甚麼會辨論輸吧」、「他沒說錯啊，不吃就不吃，你幹嘛強迫他？」

【相關文章】教師休假時不可讓自己孩子吃牛肉漢堡？ 怪獸家長投訴：不良示範

+ 4 + 4 + 4

【相關文章】媽媽辦「廁所藝術展」惡搞女兒污糟襪 激發女兒二次創作結局爆笑

+ 16 + 16 + 16

延伸閱讀

他買這款保護殼被說像骨灰罈 照片曝光網笑瘋：用舍利子聽音樂

售價直逼店面！政府為何不強制攤販開發票？網友：其實可檢舉

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】