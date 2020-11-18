青蛙跳上手臂嚇壞男孩　媽媽「豬隊友」式拯救讓他瞬間崩潰絕望…

「媽媽真的不是故意的！」一名外國網友日前在Twitter分享影片，可以看見一名孩子因為被青蛙爬到手上，嚇得在溜滑梯上不停哭喊向媽媽求救，媽媽上前救援時伸手「輕拍了一下」，不料卻造成相當讓男孩徹底崩潰的結果，爆笑的影片讓其他網友紛紛笑翻。

驚慌小男孩遇着「豬隊友」媽媽！（按圖了解）：

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影片中可以看見，一名男孩坐在溜滑梯表情相當驚恐，舉起左手臂向外延伸盡量遠離身體，時不時地看着鏡頭向媽媽求救，原來他的左手臂上趴着一隻青蛙。媽媽看了一邊笑一邊走上前替兒子解圍，不料當她輕輕在兒子手臂拍了一下，反而讓青蛙跳到男孩的嘴唇上方，讓男孩瞬間爆哭了起來。

影片2019年上傳後，最近又有網友轉貼在Facebook，網友看了紛紛笑說，「青蛙表示，差點掉進他嘴巴，我也有陰影啊」、「青蛙明明很可愛啊」、「媽媽用心良苦，以後看到害怕的東西，就不敢再鬼吼鬼叫了」、「哭可以、叫人可以，但是嘴巴千萬不要張開開」、「陰影面積超大。」

please watch this shit 😂 pic.twitter.com/1JTf6s0WaB — riah (@24Miriah) May 17, 2019

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】