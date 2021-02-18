Google調查指超過5成家長憂慮子女網絡安全　即睇6大實用貼士

撰文： 鄧煥儀 最後更新日期： 2021-02-18 17:30

疫情以來，孩子在家利用互聯網的時間大增。Google今日發表一項調查，顯示超過5成的家長憂慮子女網絡安全問題。Google網絡安全教育全球主管亦分享了實用貼士，讓家長加強網絡安全教育，防患於未然。

按圖即睇6大貼士：

不足4成家長使用網絡安全設定

Google委託Qualtrics LLC在2020年12月至2021年1月期間進行一項網絡安全調查，對象包括亞太區和南美地區共15個國家及地區的家長。在香港，53%家長表示憂慮，特別關注子女接收資訊的安全性，如網絡詐騙或帳戶攻擊，以及子女會否接觸來自陌生人訊息或兒童不宜的內容。

超過三分之一（36%）的香港家長表示從未與子女討論網絡安全的話題，只有約37 %會使用保護兒童的網絡安全設定，顯示香港家長在指導子女上網及採取適當措施加強家庭網絡安全方面仍有進步空間。

疫情以來，孩子在家利用互聯網的時間大增。

積極推動網絡安全教育

同為三孩爸爸的Google網絡安全教育全球主管 Lucian Teo分享，對子女進行網絡安全教育是不可或缺的一環，家長應積極與子女了解及討論其使用互聯網的狀況，例如與陌生人的互動，提醒子女在社交平台或討論區要保持警覺，避免過度分享個人私隱。在評估遊戲內容是否適合子女時，亦要留意該程式會否允許與其他玩家進行線上對話。

為加強保護個人資料，家長應提醒子女使用高安全度密碼，避免使用姓名及出生日期等個人資料，或「abcd1234」這類過於簡單的密碼，也不要使用同一組密碼設定不同的網上帳戶或重用密碼。家長亦可鼓勵子女透過可信賴的平台獲取資訊，考慮使用Gmail等預設高防護、可偵測及阻截網絡釣魚攻擊的電子郵箱。

要避免子女接觸兒童不宜的內容，家長可善用監護設定及應用程式，例如讓家長管理子女裝置的使用情況和應用程式權限的Family Link、提供兒童適宜或合家歡影片的YouTube Kids應用程式，和以安全搜尋（Safe Search）過濾搜尋結果中的色情內容。

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