曬B狂魔注意｜分享子女日常別過火　4大守則助培養孩子成長價值觀

社群當道的時代，幾乎人人都已習慣從網絡上獲得資訊、娛樂，許多家有可愛小孩的父母也不例外，除了想要分享育兒的酸甜苦辣，也想紀錄孩子成長的的生活大小事。其實並沒有錯，畢竟孩子也是爸媽生活的重心，但千萬要小心有些做法可能會傷了孩子！

父母曬B時4項守則：

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歐美國家近幾年衍生出了「Sharenting」(share + parenting)一詞來形容曬B父母，從簡單的社交媒體像是：FB、IG等等的平台，到影音創作的YouTube頻道，不少父母在有了孩子後都成了「曬B魔人」，雖然無可厚非，但真的好嗎？

弗羅里達州立大學法學院教授史黛西．斯坦伯格（Stacey Steinberg）經過長時間的研究，觀察家長在網絡上「分享」孩子照片的影響與後果，給總是忍不住要曬B的父母提出4點建議：

曬B守則一：言行一致

孩子第一個接觸環境是家庭，在還沒有自我掌控的行為認知時，總是學習並模仿身邊大人們的行為舉止，因此，父母如何看待、操作社交平台，也在無形中影響了在旁聽看的孩子的價值觀。如果過度投入，只顧着獲取讚數、點閱率…等等，但卻禁止孩子使用電子產品，自相矛盾的教養模式，會讓孩子無所適從，也會失去孩子對父母的信任，覺得說一套做一套沒關係，只要利用照片、影片來獲取大眾的關注就好。社群是未來不可避免的趨勢，父母應善加利用並藉機教導、示範正確使用網絡平台的態度。

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曬B守則二：給孩子絕對否決權

孩子是一個獨立的個體，父母應該先告知、徵求孩子的同意再發佈他的相關照片及影片。如果孩子已經表示不喜歡讓別人看到、評論他的表現，父母就該尊重表達別發佈，要知道，網絡是無遠弗屆的，只要一上傳，就難以收回，甚至可能被竄改，影響的可是孩子的人生，不可不慎。以身作則尊重孩子，它們自然學會尊重。

曬B守則三：不要扭曲孩子的記憶

有的父母會刻意在社群上營造自己或孩子的某種形象，因此特別用心在照片及文字的編輯、篩選上，上傳公開的同時，也大多會在意觀看者的回應。若讓孩子也同步接收這些觀念及想法，未來的每一次觀看都很有可能會竄改孩子本身的記憶，影響孩子長大後的個性、行為及自我評價，所以別讓孩子透過數位內容認識自己，且應減少對於內容的過度編輯，讓孩子知道，過好當下的真實生活最重要！

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曬B守則四：捍衛隱私權

許多名人會給自家的小寶貝取一個乳名，或是完全禁止媒體、粉絲等等公開有關孩子的任何資訊，這都是為了維護孩子的隱私、避免有人有機會蒐集到孩子的資料藉機接近。因此，家長們要謹記，絕對不要將孩子的任何重要個人資訊，如：完整姓名、生日、地址、學校、身體特徵…等等放上網絡。

相對把孩子當主角來經營社交平台又怕過度曝光，或許設定某個特色來發揮會更好，如從父母的角度分享親子教養經驗，或是鎖定如料理、說故事、畫畫來展現孩子專長…等等，總之～數位時代，要能把握並善用網絡資源才是王道，而不是讓社交媒體所掌控！