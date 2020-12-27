迪士尼積木、角落生物豌豆好玩又益智　推介5種日本大熱知育玩具

日本的玩具品質優良及種類之多，讓全世界的玩具愛好者都趨之若鶩。無論是動漫週邊、玩偶、扭蛋、模型等，不分年齡層都很難抗拒其魅力。不過玩物可不一定喪志喔，你聽過「知育玩具」嗎？選擇適齡的「知育玩具」能讓小朋友在娛樂之餘還能訓練智能，讓玩具不只是玩具！

5款日本「知育玩具」：（點擊了解）

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「知育玩具」讓你越玩越聰明

知育玩具是指可以藉由玩遊戲的過程中增進小朋友觀察、想像、判斷及思考等各種能力的玩具，除了要吸引小朋友的注意力，外觀必須可愛又有娛樂性質外，設計中還加入可以幫助兒童學習知識及智能發展的元素。近年來受到少子化的影響，父母對於孩子的教育願意投注更多資源，知育玩具的市場規模也快速成長，接下來就來介紹幾款新奇有趣的知育玩具吧！

1.マナー魚（manner fish）

教孩子如何吃魚的玩具

獲得2016日本玩具大賞知育玩具優秀賞的這款玩具，把日式料理魚做成了可愛的立體拼圖，附上筷子使用說明書及拆解吃魚順序的分解示意圖。孩子一邊練習使用筷子夾取食物，一邊照圖索驥一塊一塊將魚夾到對應的區塊上，不但可以學習筷子的使用方式及如何正確吃魚的順序，也同時訓練了手部肌肉運用及圖形思考能力。使用說明書上以有趣的圖示列出了幾項不適當的吃法，讓孩子可以學習正確的用餐禮儀喔！

全部用筷子依食用順序拆解完成後，把一片一片散落的魚肉組裝起來，作為魚型立體拼圖也是有趣的玩法呢！

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2. Disney KIDEA

迪士尼益智平衡積木

Disney| KIDEA是日本玩具大廠BANDAI旗下品牌，由迪士尼與東京學藝大學松田惠示教授合作，以迪士尼各個充滿故事性的角色所製成的高品質木製玩具。松田惠示教授希望可以引發孩子無限的想像力，伴隨着成長過程變化出各種不同玩法，不只是堆疊積木、還可以享受扮家家酒及蒐集角色等各種樂趣。

設計為適合小手抓握的1.5厘米厚度，使用天然木材及安全塗料，可以放心給家中小寶貝使用。迪士尼各種經典角色造型更是讓大人小孩都喜愛，一起沉溺於迪士尼的夢幻國度吧！

3. Rory's Story Cubes

用骰子編故事

桌遊其實也是很好的知育玩具喔！這款遊戲相當簡單，由九顆每面有不同圖案的骰子組成，丟出骰子後玩家依隨機骰出的九個元素圖案，每個人利用想像力訴說一個跟圖案有關的故事。可以由小朋友獨立創造一個新鮮有趣的故事，也可以跟其他小朋友或大人一起接力編織一個精彩刺激的故事。遊戲進行中，不但可訓練孩子的圖像辨識能力、訓練語言表達及組織能力，更多的是激發想像、產生創意的過程。遊戲沒有勝負，也沒有對錯之分，不管大人小孩都可以盡情享受天馬行空編故事的樂趣！

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4. 角落生物豆豆

用角落生物伴練習使用筷子

角落生物伴化身碗裏的豆子囉！有三角飯糰的形狀，還有豆子形、飯粒形、葫蘆形的角落生物，躺在碗中的模樣超級可愛！可以用內附有防滑筷套的特製筷子練習把它們全都從碗裏夾出來，再把它們依角色、形狀、顏色分類，透過遊戲訓練手部肌肉的協調性，以及圖像分類的能力，等小朋友使用筷子更熟練後，還可以把筷套拆掉，挑戰進階版的夾豆豆遊戲！不過為了避免小朋友看到小小的角落生物太可愛可能會往嘴裏放，建議一定要有大人陪同一起玩喔！

5. 多啦A夢滾動開關軌道組合

用多啦A夢的神奇道具幫你訓練科學頭腦

獲得2019年日本玩具大賞知育玩具優秀賞的這款遊戲需要小朋友發揮邏輯創造力，將內附的零件組合成可以讓球送到哆啦A夢手中的軌道。裏面有可以調整高度的方塊，還有可以做出弧度的軌道，最厲害的是還可以裝上哆啦A夢的「秘密道具開關」，如：空氣砲、任意門、竹蜻蜓...等，透過這幾項組合，不須使用電力，就能讓球可以產生動力持續前進，直到抵達終點。小朋友就像是做實驗一樣，需要一邊考慮祕密道具的驅動距離、一邊調整球速等等，透過不斷重複思考、組合、嘗試、修正等步驟，建立邏輯思維。這款遊戲也相當適合親子一同腦力激盪喔！

除了遊戲裏附的零件組合，使用曬衣夾、直尺等日常生活用品，也能創造出不同的機關喔！官網上正陸續分享其他應用影片，大家一起來集思廣益刺激腦細胞吧！

知育玩具旨在透過遊戲寓教於樂，而其可愛的外型跟精美的設計，甚至連大人也愛不釋手！如果可以跟家中的小寶貝一起玩玩具，不但大人小孩玩得都開心，還能讓小寶貝從遊戲中成長學習，簡直是兩全其美啊！親子共遊也可以使關係更加緊密喔！

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