防疫放寬｜康文署設施重開　一文睇清10大親子單車熱點

撰文： 鄧煥儀 最後更新日期： 2021-02-19 17:30

新冠肺炎疫情逐漸放緩，康樂及文化事務署（康文署）日前宣布，一系列康樂設施於今天（19日）重開。記者整合全港10處熱門單車地點，包括交通安全城及各區單車公園，讓大家抓緊假日的尾巴，與孩子盡享單車樂！ 攝影：黃慧雯、張惠珍、鄧煥儀

按圖即睇2月19日起重開的康樂設施：

+ 17 + 17 + 17

康文署日前宣布重開一系列康樂設施，包括體育館、極限運動場、滑板場、滾軸溜冰場、模型車場、模型船池、繩網陣、交通安全城等。除了交通安全城，各區單車公園亦重開。大家可因應孩子能力，選擇合適的地方。

新手入門 ─ 交通安全城

交通安全城是専為5至12歲兒童設計的公園，內有多種模擬道路設施，如行人天橋、行人隧道、斑馬線、交通燈及路牌等，讓小朋友可以一邊踏單車，一邊認識不同的道路安全設施，提高道路安全意識。

北角、秀茂坪、沙田及屯門均設交通安全城，基於安全考慮，家長不可携帶成人單車入園，而園內的單車不開放給公眾使用，家長們只可自行携帶兒童單車進內。一般來說，交通安全城於周末會對外開放，惟於星期一至星期五則可能租用予學校及團體，家長宜預先打電話查詢開放時間，以免碰門釘。

1.秀茂坪交通安全城（難易度：★☆☆☆☆）

+ 6 + 6 + 6

查詢：

2379 1194（康樂及文化事務署）

2305 7639（九龍東總區道路安全組）

2.沙田交通安全城（難易度：★☆☆☆☆）

查詢：

2637 6303（康樂及文化事務署）

3661 1314（新界南總區道路安全組）

進階練習 ─ 單車公園

想挑戰更廣闊的道路？大家可以帶子女到各區的單車公園！單車公園四處種植花草，大多設有跑步徑及兒童遊樂設施，部分更設高架單車徑，讓小朋友盡享踏單車的快感！

3.九龍城賈炳達道公園（難易度：★★★☆☆）

+ 7 + 7 + 7

4.慈雲山蒲崗村道公園（難易度：★★★★☆）

+ 9 + 9 + 9

單車租賃亭開放時間：

逢星期一至星期五由上午10時至晚上7時

逢星期六、日和公眾假期由上午10時至晚上8時

*高架單車徑的定期保養日為每月第2和第4個星期一，上午8時至下午2時

5.九龍灣公園單車場（難易度：★★★★☆）

+ 3 + 3 + 3

6.鰂魚涌公園單車徑（難易度：★★★☆☆）

7.屯門湖山遊樂場（難易度：★☆☆☆☆）

+ 2 + 2 + 2

8.將軍澳單車公園（難易度：★★☆☆☆）

+ 3 + 3 + 3

9.青衣東北公園（難易度：★★☆☆☆）

+ 7 + 7 + 7

挑戰難度 ─ 跨區單車走廊

10. 大埔海濱公園至沙田 / 大尾篤（難易度：★★★★★）

嫌單車公園太細，想向難度挑戰，可考慮跨區單車走廊，邊踩邊欣賞沿途風景。從大埔海濱公園單車亭租車出發，可踩至沙田或大尾篤。沙田的還車位為城門河旁，沙田大會堂附近。

相關文章：親子賞花地點｜南昌金黃花海長洲都有得賞櫻 一文睇清賞花熱點

按圖即睇各處賞花熱點：