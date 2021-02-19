晚市堂食限聚放寬｜比較7間自助餐優惠　一家四口最平不用$1200

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-02-19 13:41

因應近日疫情有所緩和，政府宣布本周四開始恢復開放晚市堂食至晚上10時，限聚令亦放寬至4人，一家人終於可以外出堂食。在疫情緩和的情況下，一於和仔女一起去食自助餐慶祝一番。是次盤點7間抵食自助餐，有些自助餐甚至提供6歲以下免費的優惠！ （下列優惠及自助餐詳情以發稿日為準，價錢和食物款式最終安排視乎個別零售商而定。除特別列明外，價錢為原價，並未包括加一服務費及折扣優惠。）

帝京酒店 花月庭

帝京酒店的花月庭的自助午餐及晚餐都是由5歲開始才需收費，所以4歲或以下小童都可免費享用。花月庭由即日起至6月30日推出涎味．享樂自助晚餐，有齊前菜刺身壽司、海鮮凍盤、即開生蠔、波士頓龍蝦、麵包蟹、日式串燒、花膠及和牛肩等等，惠顧星期一至四全時段自助晚餐，每位客人可額外獲贈翡翠蠔皇鮑魚乙客（公眾假期除外）。

+ 4 + 4 + 4

花月庭

地址：九龍太子道西一九三號帝京酒店二樓（旺角東站）

訂座及查詢電話：2622 6154

香港百樂酒店 Park café

香港百樂酒店Park café將於2月18日至5月2日推出「龍蝦‧鮑魚嚐鮮盛宴」海鮮自助晚餐，食物款式包括有各式冷盤如什錦凍肉拼盤、煙三文魚拼盤、巴馬火腿蜜瓜，亦有鮑魚野菌撻、龍蝦鮮果沙律和龍蝦蘆薈沙律杯、法國生蠔、花雕鹽漬龍蝦粒蒸蛋、古法竹籠荷葉陳皮蒸鮑魚海鮮飯、鱈場蟹腳海鮮拼盤、刺身等等。酒店自助餐亦提供生日優惠，以及6至11歲之小童可享半價，6歲以下小童免費優惠，另外「讚好」香港百樂酒店Facebook專頁，並出示Facebook優惠券，即可享7折優惠。於網上預訂，並於網上繳付每位HK$100之訂金(以入座人數計算)，即可享買一送一優惠。優惠期至2月28日。

+ 8 + 8 + 8

香港百樂酒店 Park café

地址：香港九龍尖沙咀漆咸道南61-65號香港百樂酒店4樓Park café

訂座及查詢電話：2731 2168／6588 0682（Whatsapp）

嘉里酒店 大灣咖啡廳

嘉里酒店大灣咖啡廳的自助餐一向受歡迎，按網站顯示，今個周末晚市已經額滿，不過依然有下星期可以選擇。5歲以上的小朋友需要付小童費用。

+ 3 + 3 + 3

嘉里酒店 大灣咖啡廳

地址：紅磡紅鸞道38號香港嘉里酒店3樓

電話：2252 5246 / 2252 5888

Mr. Steak Buffet a la minute

Mr. Steak Buffet a la minute的自助晚餐分兩個時段，而且根據不同日子有7至8折優惠，價錢為$450－$620（成人）／ $290－$320（小童）。和其他自助餐不同，Mr. Steak Buffet a la minute小童定義為於高度100至140厘米之兒童。假如一家4口選定有7折的日子前往，連加一都不需1,200元，非常抵食！

+ 8 + 8 + 8

Mr. Steak Buffet a la minute

地址： 銅鑼灣告士打道280號世貿中心6樓

電話：2881 5757

香港黃金海岸酒店 聆渢咖啡廳

黃金海岸酒店的聆渢咖啡廳有戶外燒烤區，更有兒童專屬甜品小天地，非常適合一家人去。只要於最少兩天前透過酒店網上預訂系統訂座及繳付全數，可享星期一至五 – 75折／星期六、日、公眾假期及其前夕 – 8折，3歲以下小朋友免費。

+ 11 + 11 + 11

香港黃金海岸酒店 聆渢咖啡廳

地址：香港青山公路1號香港黃金海岸酒店低層地下

電話：2452 8448

灣仔諾富特世紀酒店 LE CAFÉ咖啡廳

酒店提供和牛日式主題自助餐，提供極尚和牛五食包括：日式壽喜燒、慢煮醬燒和牛肩胛肉眼、炸吉列和牛、和牛串燒、日式鴨肝和牛炒烏冬，另外亦有刺身、海膽粒粒籽丼、宇治抹茶豆腐花、即開生蠔、松葉蟹腳、凍蝦等等。成為酒店Facebook專頁粉絲可獲6折優惠，4歲以下小童免費。

+ 19 + 19 + 19

灣仔諾富特世紀酒店 LE CAFÉ咖啡廳

地址： 灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店一樓

電話: 2598 9869／6106 8083(Whatsapp)

香港尖沙咀凱悅酒店 咖啡廳

尖沙咀Hyatt推出以五行養生為主題的自助餐，供應杏仁菜乾豬肺湯、銀耳黑木耳人蔘蒸蛋、南瓜薑圓肉燉蛋等美食外，還可以任食凍海鮮、刺身、即製天婦羅、即煎鐵板燒等。餐廳另提供專為兒童而設的菜譜，非常適合一家人去。

+ 9 + 9 + 9

香港尖沙咀凱悅酒店 咖啡廳

地址： 尖沙咀河內道18號香港尖沙咀凱悅酒店大堂樓層

電話 ： 3721 7700

相關文章：親子賞花地點｜南昌金黃花海長洲都有得賞櫻 一文睇清賞花熱點

按圖即睇各處賞花熱點：