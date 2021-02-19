親子賞花地點｜南昌金黃花海長洲都有得賞櫻　一文睇清賞花熱點

撰文： 鄧煥儀 最後更新日期： 2021-02-19 07:00

疫情以來，家長也不時帶孩子發掘香港的另類美景。正值春回大地，不少植物踏入開花期。記者整合各處賞花熱點，大人小朋友不妨預留時間，忙裡偷閒去賞花！

按圖即睇各處賞花熱點：

+ 8 + 8 + 8

櫻花

港人最愛到日本賞櫻，但其實本地也有不少賞櫻好去處。鐘花櫻桃又名緋寒櫻、山櫻花，是香港常見的櫻花品種，在將軍澳單車館公園、香港動植物公園、大埔海濱公園也能找到其縱影。

長洲的關公忠義亭是離島的賞櫻熱點，據「長洲櫻花情報」專頁的網友分享，今年長洲櫻花於立春初開，現時正是賞花好時機。另外，嘉道理農場暨植物園亦有鐘花櫻桃盛開，但因疫情關係，農場一直關閉，並於下周一（22日）重新開放，惟花期已過，打算賞花的話就別碰釘子了。

+ 5 + 5 + 5

在中文大學新亞書院知行樓外，種有多棵原產自日本的河津櫻樹，乃為慶祝日本研究學系成立二十周年時而栽種，每年一月至二月是開花期。花朵呈淡粉紅色，近日已經盛開，惟櫻花花期短，要賞花的話便要打握時機了。

+ 8 + 8 + 8

黃花風鈴木

黃花風鈴木又名黃鐘木，可達10米高，花期為每年三月至四月。現時南昌公園，以及南昌社區中心一帶的黃花風鈴木已經盛放，除此之外，在香港仔海濱公園、啓德郵輪碼頭公園、九龍灣公園、將軍澳海濱長廊等也可找到其縱影。

+ 4 + 4 + 4

紅花風鈴木

紅花風鈴木可達10米高，花朵呈紫紅色，花期為每年三月至四月。最受歡迎的觀賞地點有粉嶺火車站遊樂場（近祥華邨），每年開花之時皆會吸引途人駐足觀賞。

+ 5 + 5 + 5

木棉

木棉又名英雄樹、紅棉樹，可達25米高，於市區各處不時見到其縱影。花期為三月至四月，花朵呈鮮紅或橙紅色。鯉魚門公園、龍翔道公園、香港公園也是理想的賞花地點。

+ 10 + 10 + 10

值得一提的，是石崗軍營內亦種有多棵木棉樹，每年3月木棉花全盛之時，軍營染成一片紅，甚為壯觀。軍營乃軍事重地，平日禁止內進，惟於每年的木棉花花期也會酌情開放，讓遊人入內賞花。

+ 13 + 13 + 13

宮粉羊蹄甲

宮粉羊蹄甲可達15米高，花瓣呈粉紅至淡紫色，花期為每年的二月至三月。沙田公園是熱門的觀賞地點，啟德郵輪碼頭公園、櫻桃街公園也可找到其縱影。

+ 5 + 5 + 5

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