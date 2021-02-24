親子酒店Staycation｜推介6間抵住酒店　一家四口最平唔使5百蚊

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-02-24 13:36

最近疫情有所緩和，政府放寬防疫措施，不少酒店亦隨即推出親子Staycation優惠，讓爸爸媽媽可以帶仔女到酒店渡假！今次整合6間有親子Staycation套票的酒店，趁著周末不妨和仔女休息一下。

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一家人打住機歎下午茶-帝京酒店

帝京酒店推出「有營親子之旅: 食 • 住 • 歎住宿計劃」及「暢玩遊戲天堂住宿計劃」，包括入住帝京酒店豪華親子客房一晚、於客房內享用小食拼盤(4位用)，包括馬卡龍8件、鬆餅4件及指定餐茶、於花月庭享用有 “營” 早餐 (4位用)，價錢由每房每晚港幣$950起（每間客房最多可供4位客人入住），除開人均不用$240！

而「暢玩遊戲天堂住宿計劃」包括入住帝京酒店豪華親子客房一晚，以及於E-Game Zone暢玩任天堂Switch遊戲機2小時並送小食拼盤(2位用)，價錢為每房每晚港幣$650 起 （每間客房最多可供4位客人入住），除開人均不用$170。

玩轉親子主題房-黃金海岸酒店

黃金海岸酒店作為主打親子的酒店，設有大量小朋友的遊樂設施，包括鯊魚冒險島、飛天鋼索、兒童小火車、至 Kids 遊樂園等等。黃金海岸酒店亦有不少主題客房，例如公主、太空、森林、嘉年華、極速飛車、小小露營家等等（但疫情期間部分設施關閉），每個主題客房有住宿優惠，價錢由$1,788起。另外，黃金海岸酒店亦有「童趣生辰住宿計劃」，如果小朋友生日，可以選擇這個package，計劃包括一晚住宿、生日蛋糕、生日禮物、戶外活動、早餐 (兩位成人及一位小童)。

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2日1夜食住玩-香港海洋公園萬豪酒店

海洋公園終於重開，香港海洋公園萬豪酒店推出「體驗海洋公園住宿計劃」，優惠只限星期日至五入住，包一晚豪華客房住宿、海洋公園成人入場門票兩張及小童入場門票一張，同意及兩大一細早餐。訂這個住宿計劃後，毋須再自行預約海洋公園入園，可直接選擇於入住期間內的其中一天使用門票，價錢為$1,288 起。

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入住主題套房連早餐-香港迪士尼樂園酒店

迪士尼樂園酒店推出「食、住」歎優惠套票，由即日起至2021年4月5日，預訂香港迪士尼樂園酒店及迪士尼探索家度假酒店，標準客房連指定早餐（兩位）只需港幣$1,495起，「奇妙處處通」會員更可享免費客房升級。亦可以以7折房價（由港幣$2,590起）預訂香港迪士尼樂園酒店國賓廳客房、國賓廳套房或國賓廳主題套房 —「仙杜瑞拉」主題套房或《魔雪奇緣》主題套房。

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入住包早晚餐-挪亞方舟度假酒店

位於馬灣的挪亞方舟度假酒店一向很受家庭客歡迎，最近推出「家庭樂繽紛主題客房住宿套票」，有5個主題套房可供選擇，分別為啤啤熊英倫遊、叢林動物派對、消防小英雄、宇宙萬遊記和糖果派對主題，價錢由$1,488起，按日子及房間大小而定。住宿套票包括1晚所選主題之特級豪華住宿、免費早餐及晚餐、免費享用酒店大堂遊戲設施2小時（包括氣墊球、足球機、美式足球、免費借用桌上遊戲、免費借用相同望遠鏡探索馬灣、參加啤啤熊之友製作室。

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兒童樂園私人包場-悦品度假酒店 ‧ 屯門

悦品度假酒店 ‧ 屯門推出兒童樂園包場任玩住宿計劃，包括升級入住主題家庭客房一晚 (非洲、泰國或希臘主題)、60分鐘兒童樂園私人包場服務 (2位成人及2位11歲或以下之小童)、兩支酒精搓手液(50ml)，、Häagen DazsTM雪糕兩杯、悦品小企鵝毛公仔乙隻、免費使用健身中心、免費無線上網、於The Platter尊享7折午餐及晚餐優惠、以優惠淨價每位HK$55享用自助早餐，套票只需HK$455起，一家四口人均低至$114！

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海洋公園下午5時開放預約。

按圖即睇海洋公園的防疫措施：