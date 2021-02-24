初經來潮沒人教怎用衛生巾？　小學男老師堂上穿紙底褲示範獲力讚

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-02-24 12:00

學校老師如果以健康的心態教導性教育，能幫助學生更認識自己。台灣台南市佳里區子龍國小老師郭偉智，為了讓小學5年級學生了解如何使用衛生棉，親自在課堂上穿紙褲示範，引起網友熱議。

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據《自由時報》報道，郭偉智老師會想到這個教學方式，是因為他看到自己大女兒在小學5年級初經來潮，卻不知道如何使用衛生棉，因此他想到可以在課堂上教導相關知識，直接在外褲穿上一件紙褲，示範如何黏貼衛生棉，並讓學生實際操作，不僅可以幫助女學生知道衛生棉怎麼使用，也讓男學生了解女生在經期間的不舒服與不便。

消息傳到PTT後，許多網友都大讚「好老師推」、「很棒的老師，小朋友很幸福」、「國小就能正視並且正經的學習異性的知識的話，終其一生對異性的尊重和包容程度都很可能會比較高」、「真的是要從小、還沒被灌輸奇怪性知識之前就教到」、「推，這才是真正的健康教育」，有網友分享自己以前的經驗，「以前學校課程都沒提」、「羨慕有人教⋯⋯小時候以為衛生棉是大人的墊肩」、「小時候初經來不敢講還被媽媽罵」，也有網友提到教學生如何使用保險套同樣重要，「真的要教戴保險套+1」。

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