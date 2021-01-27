渣男老公偷食「養小三」太卑鄙？　妻怒斬幾刀後才知丈夫是個暖男

撰文： 媽媽寶寶 最後更新日期： 2021-01-27 14:00

我們是不是都忘記當初自己也是那位「超正美少女」。 忌妒心使人瘋狂，墨西哥傳出一個令人遺憾的消息，有名人妻近看到老公手機裏有跟年輕女孩出去遊玩的親暱照片，憤怒的控制下，讓她失去理智拿刀砍老公。

你多久沒有好好愛自己了？

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情緒激動誤事，後悔莫及

據當地媒體《inquirer.net》報道，人妻因懷疑老公背叛自己，盛怒之下，不聽老公的解釋，氣得直接拿起一旁的菜刀砍對方，老公抵擋不了妻子的攻擊，因此受傷。

老公被砍多刀後，仍努力向妻子解釋，照片裏面的不是別人，就是妻子自己。妻子冷靜細看後，發現那張照片原來是兩人結婚前的照片，只是老公最近將它重新存入手機內，偶爾會透過那些照片，回憶兩人年少時光的回憶，卻沒想到多年後，妻子已經認不出那時候外型亮眼的自己了，還出手傷人。

即使誤會已經解釋清楚，也已經來不及了，因鄰居聽到老公的慘叫聲，嚇得急忙報警。警方到場後發現老公身上有多處傷口，急忙他送往醫院治療，所幸沒有大礙。但這位衝動的人妻，已經遭警方逮捕。

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「想當年⋯⋯」你多久沒有好好愛自己了？

雖說是一起較離奇的新聞，但也引發好多媽媽的共鳴，大家都掉進了回憶的漩渦，以前和老公在曖昧的時候，一封「早安、晚安」都能讓人心裏小鹿撞死好幾隻，以前和老公約會的時候，精心打扮安排了一整天的行程，無論是公園散步、看完電影一起分享心得、送到家的那條路，似乎都走得太快些、依依不捨的道別並期待下次約會⋯⋯。

進入婚姻、有了孩子後，生活沖淡了悸動的感覺，日子好像就是這樣一天一天的過着，夫妻為了今天輪到誰洗碗、電費帳單忘了繳、小孩早上出門的時候誰忘記多幫他準備一件小外套爭吵着⋯⋯。這就是生活吧？

對的，這的確就是生活，當你看着鏡子裏，漸漸陌生的臉龐時，一定不要忘記鼓勵自己「一路以來，自己都表現得可圈可點，當初那位活潑自信的美少女沒有不見，只是我忘記她存在着」偶爾，在下班趕着去接孩子放學的路上，看到一間甜點店，走進去買一塊小蛋糕犒賞一下自己吧！女人啊，無論作為媽媽、妻子、媳婦，都要懂得在心裏保留一塊小天地給自己，試着用愛護孩子的心，也愛護自己一次，祝我們永遠美麗。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：老公偷藏正妹照，醋妻拿刀報復，「小三」身分曝光竟讓人不勝唏噓】