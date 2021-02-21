滿身名牌打扮只為討老公歡心　當婚姻成生活唯一時女人失去的是…

撰文： 方格子 最後更新日期： 2021-02-22 20:10

我的朋友L女結婚了已經五年了，常常在社交媒體看她發佈她的婚姻生活。還記得當時她準備要結婚時，他們家人不斷的將L女的未婚夫介紹給其他長輩和親朋好友，標榜L女的未婚夫是：高學歷，留外回國的，家境很好，生活品味又高。L女每次跟我們聚會時，也是細數她老公的優點，他們維繫感情的生活方式，就是吃高級料理，連假時去歐洲玩，還得指定商務艙，不斷的和貴婦們喝下午茶維繫關係。

別讓小事磨蝕婚姻關係...（按圖了解！）

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他們那時候結婚，男方家長卻沒出席。L女和我們聚在一起時，尷尬的笑着：「我老爺奶奶比較忙啦，反正他們就不是傳統的那種長輩，他們給我們很多自由。」

將時間倒回幾年前，L女其實外表屬於漂亮的，個子小小的，對自己外表也很要求。在求學時代，她並沒有像現在有自信，總是低頭走路，甚至無法跟人有眼神的交集。班上幾個會打扮的強勢群體，甚至會把她當作欺凌的目標，那時候我和L女不同班，她總是把重心放在與我書信往來的時刻。

在L女真的很無助的時候，我總是會在下課的空檔，過去關心她，期望能陪伴她，她遭受到我們沒有辦法想像的低潮，或許就是在那時候，對她來說，唯一救贖她的只能仰賴未來的對象。

如同公主期待白馬王子來營救自己一樣。

L女和她先生的認識過程，其實一直是個謎，當她和我們介紹她先生的時候，我感覺的到她臉上掛着從未有過的自信，甚至開始習慣使用名牌，不管任何東西，一定要先以精品為主。

「我老公就說我要好好打扮呀，才能讓他朋友看重。」 「買東西不能隨便買喔，不然會被我老公嫌棄。」 「我現在正在實行健康營養計畫耶，我老公就說不然我這樣太胖了。」

我開始去思考，對於婚姻，我們要的到底是甚麼？

傳統女性思維總是把結婚當成女人第二次投胎，「男怕入錯行，女怕嫁錯郎」，其實另一半的選擇還是對自己未來有影響的。但建立在婚姻上的原則，應該是建立在「互利互信，包容退讓」之上，我其實看過很多女性同胞常常大肆宣揚自己的「馭夫術」，但對我而言，我都認為這是糟蹋了對方的包容和退讓。

如同L女一樣，她選擇喪失自己最基本的謀生能力，依附在她的另一半之上，對她而言，走入婚姻就是扭轉自己的人生，只要有關「婚姻」的部分，她總是會習慣用最奢華的方式來形容自己的生活，但感覺得出來她的恐懼。

她在老公面前，似乎也擔心自己被瞧不起，只好不斷的用物質來填滿自己的不足。

婚姻說到底，就是要和另一個來自不同家庭的對象，共同面對生活中的柴米油鹽醬醋茶，那些枝微末節的小事，都會讓人不斷的抓狂。你們有可能會因為現實因素漸漸磨去了戀愛的熱度，你們也有可能因為小孩，減少自己相處的時間，你們也有可能因為雙方的父母，開始產生了歧見。

但不管怎樣，婚姻這場角力賽，不是誰輸誰贏才是最終局面，達成平手才是最好的結局。

而身為女性的我們，其實生在現代是幸福的。我們可以開始獨立自主擁有自己的工作，雖然肩膀上也背負了經濟的壓力，但我們可以不斷的接觸外面的世界，讓自己更進步，更了解趨勢。

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唯有找尋讓自己立足的點，我們才有力量去支撐整個家庭。

其實L女的維持婚姻的生活方式沒有錯，我也很開心她能找到讓她幸福的對象，但在婚姻的這場角力賽之中，過度依賴另一方都會有風險，彈性終究會疲乏，也會少了被人尊重的機會。L女心甘情願繼續遵從夫家重男輕女的傳統束縛，自己選擇放棄工作，女兒和兒子的教養方式也無法自己作主，所以夫家將所有資源投入在「兒子」身上，女兒就在整個家族就像快消失的影子，心甘情願的順着大人們的安排。

在婚姻裏面，我們學着分裂，也學着維持個體。

兩人相處，貴在平日維繫，對我來說，就像是半夜做惡夢驚醒，發現另一半安穩地躺在身邊，或許就是婚姻最大的幸福。

我們很久沒聚聚了，L女的小孩轉眼間也上了幼稚園，她說她悶得慌，所以邀我們去她家作客。當我踏入L女的家中，房子呎數雖然不大但典雅，她笑着跟我說，是老爺奶奶疼他們，幫他們現金購入沒有貸款送給他們當成家的基地。

在L女的家中，我找不到男主人的影子，就連一雙男性拖鞋我們也找不到。

但我選擇不提出問題，因為L女依舊維持她那自信的微笑，然後主動跟我說：「我老公常常出差，所以東西沒有放太多在這邊啦，都放在主臥房裏面了。」

我微笑着，我知道L女總是會主動提起婚姻好的那部分，而我也選擇相信。

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：霏太（Miss Fei），原文：霏太說說 │ 婚姻正向關係學】