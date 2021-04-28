廚房收納｜添置掛牆勾、棄掉瀝水籃　3招騰出更多工作枱空間下廚

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每天都要在廚房裏煮飯、清洗碗盤、收拾打掃，我們總是希望廚房空間越寬敞越好，不過實際上卻很難達成。這次要為大家介紹筆者平常使用的3個流理台整理技巧，能讓有限的廚房空間看起來更大更寬敞喔！

想擁有更寬敞的作業空間

先帶大家看看筆者家廚房以前的樣子！雖然廚房空間還算寬敞，不過流理台上堆放了許多雜物，也壓縮了能使用的空間。正因如此，筆者才開始研究如何讓流理台保持寬敞的方法。

（Japaholic/folk）

1. 充分利用壁面空間

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2. 瀝水籃的斷捨離

3. 添購廚房推車

總結

看完這篇，大家覺得如何呢？每間廚房的樣式、空間大小不同，這些方法或許有些可行，有些不可行，不過這邊還是向大家介紹筆者家使用的收納技巧。廚房是每天都會使用的地方，如果有不滿意、令人感到壓迫的地方，最好不要置之不理，請積極面對並想辦法改善喔！謝謝大家看完這篇文章！

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【本文獲「Japaholic」授權轉載。】

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