收納必備│貼心坐廁刷除塵轆　盤點Aeon 12蚊店媽媽必買大掃除好物

撰文： 鄧煥儀 最後更新日期： 2021-01-20 21:58

年近歲晚，又是時候大掃除！Aeon「12蚊店」Living Plaza有不少實用家居好物，設計更相當貼心。筆者特意整合媽媽必備的清潔用具，大掃除時便更得心應手！ 攝影：鄧煥儀

Aeon「12蚊店」Living Plaza有不少實用家居好物，設計更相當貼心。

浴室好物推介

浴室清潔最令媽媽頭痕的，莫過於瓷磚霉菌、水槽穢物！以除霉噴劑配合專門擦亮瓷磚的刷子，定能事半功倍。一款水槽清潔刷也是十分貼心，末端附有鉗子，方便用家鉗走頭髮。貼心推介還有廁所內隙清潔刷，連同一塊小鏡子，清潔暗位更方便。

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廚房好物推介

店內備有數款清潔粉，稀釋後可用來清潔灶頭、抽氣扇、爐具等，具去油污、去漬的效能。另外一款小刷子也十分實用，有圓頭及平頭款式，最適合用來清潔電飯煲、飯盒、奶樽等的空隙。

客廳及其他清潔好物

客廳的清潔也不容忽視，其中地墊除塵轆便十分實用，備有不同長度，亦有不同款式的補充裝貼紙可供選擇。另亦可考慮一款裹著毛巾的小棒子，方便清除冷氣機風口灰塵，最適合用來清潔難抹位置。

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