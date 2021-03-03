英文名決定命運｜入牛津大學叫呢個名比例最高　音節反映個性印象

撰文： 王淑君 最後更新日期： 2021-03-03 18:35

常言「性格改定命運」，原來改名都對小朋友的未來有大影響！外國曾針對「名字效應」進行研究，發現名字會影響小朋友的學業和事業運，發音也反映性格特徵。家長在為孩子改英文名之前，不妨參考一下。

小朋友叫咩英文名，就畀人咩印象！（GettyImage）

英文名叫Kiki還是Molly？原來對性格都有大分別！加拿大卡加利大學（University of Calgary）的研究人員發現，含有b、u兩個音節的名字聽起來比較圓潤，含有k、i兩個音節的名字則更為尖銳。

例子如下：

研究人員發現名字會影響別人的印象，普遍認為擁有「圓潤」音節名字的人個性較隨和、開放、友好、風趣和內歛；而擁有「尖銳」音節名字的人則較具衝擊性、易怒、性格更為果斷、暴躁、刻薄。

被老師叫錯名 導致情緒問題

牛津大學學生所曾做一項研究，把該校2008至2013年1.4萬名學生的名字和社會名字比例做對比，發現Eleanor的比例最高，是社會比例的3倍。而Jade的比例最低，只有社會比例的30分之一。

除了入讀名校，名字是否簡單易讀也會影響人生際遇。

有研究調查了49位成人（大部分為亞裔美國人）的就學經歷，發現很多學生曾在學校被老師讀錯名字，從而產生孤立感和焦慮等一系列的情緒問題。

研究人員又表示，「名字效應」不只常見於學校，人們會根據名字去評價一個人的習慣，是很難消失的。

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