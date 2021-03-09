港媽必買10樣家中常備食材　還原日本料理味道　有一樣小朋友最愛

撰文： 許珞珩 最後更新日期： 2021-03-09 13:34

相信不少家庭都跟港媽Kanris一樣，已經超過一年多沒外遊。如果要數最懷念的味道應該是日本，逆市之下，街市、超市、網店大手入貨日式食材，日式超級市場的分店開得一間比一間大，小廚神Jonathan媽媽Kanris是全職家庭主婦，照顧全家4口的日常三餐，今次跟她去逛街市，看她如何教大家在家還原日本味道，當中有十樣食材更是她高度推介家中必備，絕對可以有「瞬間返咗鄉下」的感覺。 攝影:羅國輝、許珞珩

點圖即睇Kanris推介日式料理必備10樣食材：

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Kanris認為要還原到日式食物的味道，最重要是汁料，她說：「譬如你想吃日本燒牛肉的汁，我就不會自己去調，因為我真的做不出它的味道，又或者要使很多材料才出到類似的味道，同樣地很多人喜歡吃鰻魚，就算你去日本超市買支現成的鰻魚汁，又或者現成燒好的鰻魚，才可以吃到那陣風味，止到無得去日本的心癮。」

對於家中廚房細不能放置太多廚食工具的家庭來說，Kanris表示只需要用一隻平底鑊已可以做出很多日式美食，她說：「其實燒肉鍋真是未必每個人都覺得值得放在家中，平極都接近900至1000元一個，而且也阻地方，其實用平底鑊都可以，煮完之後在食物上面淋上醬汁已經還原到7成似日本風味，再加上洋蔥或者蒜蓉等配菜就更似。」

另一好要的是日式料理食材是日本醋，Kanris說：「只要用電飯煲，煲平時的白米又好、珍珠米也好，煮熟飯之後再入日本壽司醋，在普通超市買到的已經可以，喜歡刺身飯就將溶雪後的刺身鋪上飯面，或加塊紫菜，已經好好味，而我們家一直喜歡用日本珍珠米，感覺更加無違和感。」

用普通米或者用珍珠米都好，普通正常飯量，正常電飯煲、正常水量，煲好飯之後，盛起再加入自己喜歡份量的壽司醋，喜歡酸味的加入較多壽司醋，如果我四人的飯量，大概3至4湯匙壽司醋就已經足夠，但注意不同牌子的醋都有不同的味道。如果想加上魚生，就打開包裝袋，放在面上就已經可以了，但注意解凍的方法，因為如果你室溫解凍有機會滋生細菌，所以最好吃之前一晚由冰格放到正常格解凍，我前一晚溶雪，第日Lunch時食就剛剛好。即食的吞拿魚茸和即食海膽魷魚都是一樣，由下面冰格放上上面雪櫃格解凍，就可以了。」

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很多小朋友喜歡吃日式牛肉丼或者近來好多人喜歡的燒肉，Kanris建議在選牛肉方面入手，她說:「那塊牛肉最好選急凍的牛頸脊，我會買一大件回來自己切片，用較厚身的牛比起普通肥牛會更有日本風味。」

對於喜歡吃日式薯餅或炸物、天婦羅的家庭來說，Kanris表示必然是備有氣炸鍋。「因為如果你用油炸，加上這類日本入口的炸物，無論是薯餅定炸蝦，都是已經用油炸過，自己落油再炸，用油量就很多，看到已經不想吃，如果有氣炸鍋就可以免除翻炸的步驟，好像炸蝦，再配上簡單的日本咖喱磚整汁，就已經還原到日式的咖喱飯的風味，但如果沒有氣炸鍋，用普通的平底鑊，半煎炸的方法也其實也可以做到，只是要更長時間和心機。」

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