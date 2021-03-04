驚蟄24節氣｜中醫教媽媽煲兩款湯茶預防腸病毒　隨身攜帶呢樣嘢

撰文： 許珞珩 最後更新日期： 2021-03-04 21:37

過了農曆正月之後，又來到24節氣的第三個節氣-驚蟄，中醫媽媽謝嘉雯表示「驚蟄」即春雷開始鳴動，生機盎然，但連令人致病的細菌和病毒亦轉趨活躍，而且氣溫潮濕亦有利昆蟲、細菌繁殖，因此驚蟄後，家長要注意腸胃疾病，小朋友易於此時出現腸胃炎、腹瀉、食欲不振等健康狀況。

「驚蟄」的「蟄」是指動物入冬藏伏於土中， 不飲不食的意思。「驚蟄」是說春雷開始鳴動，因而驚醒了蟄伏於地下冬眠的動物昆蟲，這標誌大地回春，生命由靜轉動的自然現象。謝醫師說：「雖然春天生機盎然，但從另一角度看，也包括令人致病的細菌和病毒轉趨活躍。春天溫暖潮濕，為細菌蟲蟻提供有利的繁殖的條件。因此驚蟄後，要注意腸胃疾病;如腸胃炎、腹瀉、食欲不振的等健康狀況。」

她建議大家除了勤洗手之外，也要注意食物衛生，以預防病毒或細菌引起的腸胃炎外，同時可藉以下飲來可緩解因春日潮濕引起的胃腸不適和嗜睡倦怠。

點圖即睇適合「驚蟄」飲用湯水:

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謝醫師表示此湯健脾止瀉，她說：「對春天好發的腸胃炎有防治作用，性質平和，亦可作日常保健湯水飲用。」

點圖即睇適合「驚蟄」飲用茶飲:

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謝醫師表示此茶飲可改善因潮濕引起的四肢怠倦和食欲不振等濕困脾胃的症狀，她說：「並能增強身體的抵抗力，有助適應乍暖還寒的氣溫變化。」

春天穿衣有講究

另外，謝醫師亦建議家長在驚蟄後要為小朋友隨身帶著以下物件，她說：「中醫有句話：『春捂秋凍』，就是春天不要太快脫掉厚衣，秋天不要因冷便馬上穿太多。香港春天溫差比較大， 早上清涼，中午太陽出來卻帶點悶熱，傍晚太陽下山又有幾分春寒。這種乍暖還寒的氣候，如果穿衣太多，中午出汗後令人難受，也容易汗出當風著涼感冒，但衣衫太單薄，早晚又容易受涼。因此春天穿衣要上薄下厚，下身夠暖不怕寒，所以不要太快換上短裙短褲，並隨身帶上風衣，便可靈活根據一天氣溫變化而採取可穿可脫的加減機制。」

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