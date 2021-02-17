消委會│12款氣炸鍋半數炸薯條致癌物超標　營養師建議媽媽6個貼士

撰文： 鄧煥儀 最後更新日期： 2021-02-17 13:15

消委會測試12款氣炸鍋的電器安全及效能表現，發現氣炸不同食物的效果參差，時有未煮熟或熱力不均勻的情況。另外，消委會檢測了氣炸急凍薯條的致癌物（丙烯酰胺）含量，過半超出歐盟基準水平。營養師建議，要縮短氣炸鍋烹調時間，媽媽不妨先做一件事！

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+ 7 + 7 + 7

熱力不均勻 呢款最高性價比

標榜健康少油的氣炸鍋近年深受媽媽歡迎，疫情期間更用得頻繁。消委會測試了市面12款氣炸鍋，售價由$298至$2,080，額定功率由約1,000至1,500瓦特，最高烹調溫度由200°C至250°C不等，並委託獨立實驗室進行效能測試，項目包括氣炸表現、省電表現、使用方便程度、機身設計及溫度。

按圖即睇氣炸鍋表現：

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在氣炸薯條測試發現，法國特福Tefal、飛利浦Philips及普樂氏Proluxury表現較佳，氣炸後的薯條色澤呈淺黃色，口感亦不俗，獲4.5點評分或以上。Tastec、Harrow、德國寶German Pool氣炸後的大部分薯條仍未煮熟，伊瑪牌Imarflex則把薯條過度烹調。Midea及TSK氣炸薯條時熱力不均勻，以致有些薯條過熟，但有些薯條則仍未煮熟。

總評最高（4星半）的是法國特福Tefal及Tastec氣炸鍋，最低（3星半）的有Midea、伊瑪牌Imarflex、德國寶German Pool、億世家ecHome及TSK氣炸鍋。普樂氏Proluxury氣炸鍋的售價最低（$298），總評達4星，屬最高性價比之選。

按圖即睇氣炸鍋安全程度

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氣炸薯條半數致癌物超標

針對高溫烹調食物所帶來的健康風險，特別是以氣炸鍋氣炸食物會否釋出致癌物，消委會檢測了氣炸急凍薯條的丙烯酰胺含量。測試發現，6款（50%）樣本根據說明書的指示或代理商提供的食譜氣炸急凍幼薯條的丙烯酰胺含量，高於歐盟基準水平（500微克 / 公斤），包括普樂氏Proluxury、Denki、Midea、伊瑪牌Imarflex、億世家ecHome及TSK，其中1款（伊瑪牌Imarflex）更超出基準水平13倍。

消委會過往曾提醒消費者，含有較高游離天冬酰胺（一種游離氨基酸）的食材，例如馬鈴薯，若以烘焗等高溫（高於120℃）及少水的方式烹煮，容易產生「可能令人類致癌」（第 2A組）」的丙烯酰胺。消委會提醒消費者進食以高溫或長時間氣炸的食物要適可而止，不應因被視為較健康的烹調方法便放下戒心。烹調時宜按食材份量，自行調節烹調時間及溫度，以減低攝入丙烯酰胺的風險。

另一方面，半數氣炸鍋樣本存在不同的安全隱患，包括部件溫度升幅過高、絕緣距離不足、接地裝置欠佳等，為消費者帶來使用風險。

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氣炸前先做1件事

香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆表示，使用氣炸鍋時，若要令食物受熱更均勻，宜盡量令食物的大小一致，平排放，避免重疊。「雖然說明書有不同食物的建議氣炸時間，但也宜定時觀察，將食物反轉，放不同位置，令食物的溫度更平均。」

她又提醒，蔬菜與澱粉質食物不宜放進氣炸鍋。「氣炸鍋較適合本身有油的食物，例如肉類，相反如果係蔬菜類，例如馬鈴薯，要先塗上少少油才能氣炸，所以如果油塗得唔均勻，或者馬鈴薯唔係每塊大小一樣，就有機會影響到氣炸薯條嘅熱度同埋出嚟嘅效果。」

若要減少攝取致癌物，她建議避免進食過量氣炸鍋食物，例如避免整頓晚餐亦是以氣炸煱烹調，「最好以氣炸鍋烹調當日其中一個菜式，例如氣炸雞翼，再搭配其他新鮮蔬菜或食物。」如是需要烹調較久的食物，她建議家長不妨先以水煮熟，然後才用氣炸鍋炸脆外皮，縮短以氣炸鍋烹調的時間。