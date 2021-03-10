屋企得500呎抽濕機容量要幾大？ 媽媽必睇選購抽濕機5大要點

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-03-10 22:27

香港潮濕又忽冷忽熱的氣候實是令人無所適從，今日（3月10日）起未來9日的相對濕度更維持在65-95%之間，家長當然要準備好抽濕機應對！至於家中未有抽濕機或想更換的，可以消費得更精明，用以下方法找到合適自己的產品。

按圖即睇選購抽濕機五大建議：

消委會建議消費者選購抽濕機時， 不宜以廠商慣用的非標準環境數值作比較，應參考能源標籤上標示的能源效率、抽濕量和能源級別，在同一抽濕量下能源效率愈高代表愈省電，而抽濕量愈高，代表抽濕速度愈快。

考慮居住環境及個人需要選購合適抽濕量的抽濕機，若居住面積較大、近海或環境較易潮濕，可選購抽濕量較高的型號，詳細可看下圖參考。

若選購二合一空氣淨化抽濕機，宜同時考慮往後更換過濾器的成本。

由於不同廠商為零件存倉而設的期限差別不同，選購前應清楚查詢有關保養期及零件存倉期限，並注意存倉期過後，或會因沒有零件替換而無法維修，需另購新機取代。

留意新能源效益評級標準的實施，選擇更慳電和環保的抽濕機。

按圖即睇未來一周相對濕度：

+ 2 + 2 + 2

不過抽濕機不是萬能，一些日常用品在潮濕期都可以大派用場，執紙和洗衣粉便是例子，馬上為大家介紹抽濕機以外的六個必備抽濕法寶：