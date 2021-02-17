消委會│紫外線消毒器4款殺菌率達99.9％　UVC會加速塑膠玩具老化

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-02-17 16:32

隨著新冠肺炎的出現，港人更注重物品消毒，市場上亦湧現了不少紫外線殺菌消毒器，聲稱可為手機、玩具、甚至是門柄、升降機按掣、廁所板等進行消毒，因此在疫情期間備受家長青睞。消委會是次揀選並測試了市面上8款較常見的便攜紫外線（UVC）殺菌消毒器，當中6款存在對人體產生傷害的風險。

UVC殺菌試驗表現理想

消委會是次測試的8個樣本的紫外線皆為紫外線UVC，UVC對人體的影響主要是眼睛和皮膚。不過，UVC的穿透能力不高，大部分UVC會被人體表層死皮吸收，若劑量不高，對皮下組織的影響較少；但對於細小細菌和和病毒，紫外線就能穿透它們，並有足夠能量破壞其遺傳物質，導致其死亡或不活躍。

技術人員分別以金黃葡萄球菌、克雷伯氏肺炎菌及甲型流感病毒H1N1作為試驗菌種及病毒，試驗距離及時間是按樣本的包裝或說明書上的聲稱／建議資料而定。結果大部分樣本於殺菌試驗表現理想4款殺菌率達或超過99.9％。

按圖即睇8款紫外線殺菌消毒器測試結果：

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對人體產生傷害的風險

現時國際上未有專為便攜紫外線殺菌消毒器而設的安全標準，故消委會參考空氣清新機的國際標準IEC 60335-2-65中有關紫外線裝置的輻射要求，量度使用各樣本時其周邊位置的紫外線輻照量，以評估樣本會否有機會對人體造成傷害。

在8個樣本當中，6款存在對人體產生傷害的風險，包括四款可手持式紫外線殺菌消毒裝置；一款紫外線殺菌消毒盒於盒蓋完全打開時，其紫外線燈仍然開啟；一款紫外線殺菌消毒盒蓋可移離消毒盒作手持使用的樣本。

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表面不平有重疊會影響UVC照射消毒成效

無論是消毒盒或是手持式消毒裝置，其照射範圍均有限，而消毒盒內可能會有「死角位」，當物體的某些位置不在「有效照射範圍」時，所接收的UVC劑量會較少，有機會出現消毒效果不佳的情況。若使用手持式消毒裝置消毒大面積物品時（例如電腦鍵盤、平板電腦、門柄或衣物外套等），由於需逐小範圍進行照射消毒，有機會遺漏了一些範圍，用者又可能會因為沒有耐性，只是隨意把消毒器輕輕掃過物件表面，以至照射時間不夠，或距離不夠近而未能達到消毒效果，造成錯誤的安全感。UVC只能消滅病原體，不可除污。若物件有明顯的污垢及其材質許可的話，例如是手機屏幕，用一般的清潔及消毒方法例如用濃度約75%的酒精或稀釋漂白水抹拭，既快捷又全面，也不怕遺漏消毒任何罅隙。

UVC需避免照射塑膠

家長需留意並非所有物件都適合以UVC照射的方式消毒，較需關注的是塑膠產品，尤其是聚丙烯（PP）、低密度聚乙烯（LDPE）、橡膠等產品若長時間受到紫外線照射，或會加速材質的老化，如變形、變脆、顏色改變等。同時，紫外線也有可能令牆身油漆、照片、衣物、布料等表面出現顏色變化。世界衞生組織（WHO）指紫外線會刺激皮膚和眼睛，並警告消費者不要使用這類產品來消毒雙手，或人體任何部位的皮膚。

家長選購時亦要留意，「紫光」不一定是UVC，市場上便攜紫外線殺菌消毒器品牌和款式林林總總，有部分產品放射出的不是 UVC 而是UVA，甚至只是紫光。無論是使用不當導致效能下降，或是使用了沒有實際消毒功效的產品，都有機會造成虛假的安全感覺。

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